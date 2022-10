Entonces ¿Compró o no compró Elon Musk Twitter?

Deja Vu. Nuevamente estamos en ese momento del año en el que muchos se están preguntando quién rayos es el dueño de Twitter. Lo que no debería ser tan complicado, considerando la pregunta. Pero cuando Elon Musk es el comprador la única certeza es que no hay ninguna certeza.

Así que en este artículo haremos nuestro mejor intento por responder la pregunta que está en la cabeza de todos los twitteros en estos momentos: ¿compró o no Twitter Elon Musk?

Sí y no. Por ahora el estado de la compra es que ha hecho una nueva oferta para adquirir la red social. Pero al momento de publicación de este artículo es todo lo quje hay: una oferta de compra no concretada. –

Sí. Pero ahora quiere comprar de nuevo la red social. Nosotros tampoco lo entendemos.

No. La oferta es exactamente igual a la que hizo en abril de 2022: 44 mil millones de dólares o $ 54.20 dólares por acción.

Musk ha pedido a Twitter que retire la demanda.

La compañía siempre ha estado en la postura de completar la compra por el valor original, así que en teoría la oferta siempre estuvo ‘aceptada’. Sin embargo, la compañía confirmó otra vez a través de un comunicado que su intención siempre ha sido cerrar el trato por $ 54.20 dólares la acción.

Hay muchos pasos antes de que la red social pase a manos del CEO de Tesla:

Lo primero es que los accionistas ya aprobaron la compra. Lo único que falta en estos casos es que ambas partes estén de acuerdo con abandonar el caso, así como la respuesta en la corte de Delaware en la que se realizó.

Twitter issued this statement about today’s news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022