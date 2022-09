El Live Action de The Last of Us ya tiene su primer trailer

El Live action de The Last of Us nos deja esperando con ansias su estreno en 2023 después de ver su primer tráiler.

Ahora hay una razón bastante grande para invertir en HBO Max. La plataforma presentó esta mañana el primer adelanto del Live Action de The Last of Us.

El tráiler, que puedes ver al inicio de este artículo, no confirma exactamente cuándo veremos la adaptación en el servicio de streaming, pero mantiene la ventana de 2023.

Si lo medimos por las primeras reacciones, el adelanto parece haber cumplido con las expectativas de los fans. El tono del teaser anticipa una serie realista, llena de tensión, lugares moralmente grises y la belleza triste de este mundo en ruinas.

Si señorrrr. Me gusta todo lo que veo de #TheLastofUs Pinta seguir bastante todos los momentos del primer juego inclusive el DLC así que joya https://t.co/n2PqRxpOtx — Lean Della Savia (@Lendrogh) September 26, 2022

Ni la he visto y ya es lo mejor que se ha hecho sobre videojuegos in real life. #TheLastofUs DIOS. Me voy a pasar el II mientras llega.pic.twitter.com/APKHKKMqZ0 — Toniemcee (@toniemcee) September 26, 2022

Te puede interesar: Evaluación: The Last of Us

También nos da un mejor vistazo a sus protagonistas. Tenemos a Joel, interpretado por Pedro Pascal (El Mandaloriano, Game of Thrones): un sobreviviente y contrabandista que es contratado para transportar a una niña de 14 años. Por otro lado, está Ellie, protagonizada por Ella Ramsey (mejor conocida por su rol como la pequeña Lady Mormont en Game of Thrones): ella parece ser el secreto para una cura contra la enfermedad que ha llevado al mundo en la ruina, aunque se trata de un secreto que ambos desconocen al inicio de su viaje.

Una cosa importante del show es que permitió a algunos de los actores de voz el regresar para interpretar algunos roles del videojuego. Merle Dandridge, por ejemplo, interpretará a la misma persona que En The Last of Us, la persona que cría a Ellie y le da la misión a Joel. Por otro lado, Ashley Johnson y Troy Baker (que interpretaron a Ellie y Joel en los videojuegos) también estarán en el show, aunque interpretando papeles que no han sido confirmados.

Imágenes: HBO Max y capturas de pantalla