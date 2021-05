iPad Pro y iMac: se empiezan a correr fechas de entrega de algunos modelos

La escasez de chipsets ya afectó a varias marcas de móviles, desde Samsung hasta Xiaomi han hablado abiertamente de los retos que ha puesto para la producción de sus dispositivos. Rumores aseguran que Apple tendría problemas con la producción de los iMac y iPad, aunque no específica si los que acaban de lanzar o los que saldrán en un futuro, la marca de la manzana no ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, hoy en las tiendas cambio la fecha de entrega de algunos modelos del iPad Pro 2021 y se anunció que algunos colores de iMac no estarían para entrega inmediata. A pesar de esto, según los rumores en las tiendas físicas de Estados Unidos y Europa empezarían a venderlos el próximo 21 de mayo.

Por ahora, las tiendas parecen tener suficiente inventario para hacerlo. Aunque Apple durante su evento nunca confirmó la fecha de venta oficial (algo que pasa en raras ocasiones) y hasta el momento no lo ha hecho, así que podemos esperar retrasos sin necesidad de que la marca acepte la demora a causa de la actual crisis.

En la tienda digital, Apple cambió la fecha de entrega del iPad Pro; de acuerdo con el portal macrumors, el modelo de 12 pulgadas con 2 TB de memoria comprado durante la preventa sería enviado en junio, pero los modelos con 128GB, 256GB, 512GB y 1TB serían entregados hasta principios de julio. La preventa inició hoy y la fecha inicial de entrega era entre mayo 21 a mayo 27. El iPad Pro de 11 pulgadas sigue estando disponible para entrega en su fecha inicial.

A Colombia, los dispositivos llegan aproximadamente dos meses después de su lanzamiento. Aunque hasta el momento no se ha escuchado nada sobre su llegada al país, aquellos que no podíamos esperar para poner nuestras manos en los coloridos iMac o probar el rendimiento del iPad Pro con su chipset M1, tendremos que sentarnos y esperar pacientemente.

Imagen: Montaje ENTER.CO.