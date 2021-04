La escasez de chipsets retrasará la producción del MacBook y el iPad

La escasez de chipsets hizo que Apple tuviera que detener la fabricación del iPad y del MacBook. La empresa es conocida por evadir con elegancia este tipo de problemas, por lo que expertos aseguran que el hecho de que le haya afectado demuestra que el problema es mucho más serio de lo que se cree y que podría seguir escalando a una velocidad en la empezaría a afectar a pequeños productores.

La producción del MacBook no se detuvo por completo, pero sí ha creado demoras debido a componentes de los circuitos que se ponen al final de la producción en las tarjetas de circuitos; mientras que la del iPad se detuvo completamente por escasez de materiales de la pantalla y sus componentes, explicaron fuentes anónimas al portal asiático Nikkei.

En cuanto a los iPhone, hasta el momento no han tenido problemas, aunque el inventario de algunos componentes es ‘preciso’, aseguraron las fuentes al portal de noticias. Por ahora la escasez de chipsets no afectará directamente la oferta de productos a los usuarios. Sin embargo, Apple deberá planear con cautela sus lanzamientos y promesas de entrega de los diferentes dispositivos que está planeando lanzar este año para lograr cumplir.

Esta no es la única empresa afectada, Samsung fue una de las primeras y a causa de esto tomó la decisión de no lanzar este año el Galaxy Note; Xiaomi, por su parte, aseguró que estaba haciendo todo lo posible por navegar la crisis sin tener que aumentar los precios de los terminales. Sin embargo, no excluye del todo la posibilidad que los próximos dispositivos tengan un aumento en su precio para cubrir el aumento del precio de los componentes.

Imagen: Apple.