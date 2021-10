Un videojuego de ‘El Juego del Calamar’ estaría en desarrollo

A estas alturas estás agotado de las personas que hablan de El juego del Calamar, o eres una de las personas que lo recomienda como su religión. La serie coreana es un éxito internacional, además de ser con facilidad una de las mejores producciones de Netflix en 2021. Hay charlas de una secuela, aunque nada confirmado, por lo que no sorprende que Netflix se mantenga en búsqueda de nuevas alternativas para sacarle provecho.

Un rumor esta semana es que Netflix estaría desarrollando un juego inspirado en ‘El Juego del Calamar’. La información proviene de Tom Henderson, que tiene cierto reconocimiento por anticipar algunas noticias similares y tiene un récord positivo en el número de aciertos. De acuerdo con una publicación este fin de semana el título está en desarrollo, aunque no se tiene confirmación de qué desarrollador estaría detrás de este proyecto.

Apparently a «SQUID GAME» type of game is in development already.

I’m not sure on the developer just yet though.

The future of BR is coming 😂

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 10, 2021