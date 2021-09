Cuatro datos curiosos del Juego del Calamar de Netflix

El juego del Calamar se tomó Netflix. La serie coreana se ha convertido en tendencia y, con seguridad, en un disfraz favorito para este Halloween. Es posible que tu hayas terminado ya tu maratón o que estés intentando convencer a tu mejor amigo que es momento de iniciarla. En cualquier caso, para celebrar el éxito de esta serie sorpresa hemos decidido hacer una lista con cuatro de datos curiosos que nos llamaron la atención del show del nuevo show estrella de Netflix.

El número del reclutador existe… pero por favor dejen de llamar

Uno de los momentos más importantes de la serie está cuando el reclutador, interpretado por Gong Yoo, le da una tarjeta a Seong Gi-hun/No. 456 con un número telefónico. Por supuesto, muchos se imaginarían que la línea no existe o que si es real llevará a algún número especial. Por desgracia (y, al parecer, casualidad) el número en realidad pertenece a un hombre en sus 40 que vive en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Dada la popularidad del show de Netflix, medios internacionales han reportado que este pobre individuo ha recibido hasta 4.000 llamadas al día, la mayoría de broma. De hecho, un político incluso ofreció comprar la línea telefónica a esta persona, que la ha tenido por 10 años.

¿Cuál es la razón del nombre ‘El Juego del Calamar’?

Para ahorrarles clics en notas del tipo: ‘de dónde proviene el juego del Calamar’, la única influencia real que tiene el show está en el título, que proviene de un juego infantil popular en ese país. El creador y director Hwang Dong-hyuk explicó que precisamente esta fue una de las inspiraciones más importantes al momento de crear la serie. “Esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy».

13 años en desarrollo

Como La Casa de Papel, el caso de ‘El juego del Calamar’ es de Netflix dando oportunidades. Hwang Dong-hyuk comenzó a escribir el primer borrador de El juego del calamar en 2008. Esto es importante, porque el proyecto es anterior a otras producciones que fueron las que le dieron reconocimiento en su país (Silenced y The Fortress). Sin embargo, por el tipo de premisa la respuesta inicial al proyecto fue negativa.

“Estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en 2009. En ese momento, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento”.

No parece que vaya a haber ‘El Juego del Calamar 2’

Aunque el final parece dejar claro que la historia no estaba pensada para una segunda temporada, esto no ha dejado que muchos estén atentos al anuncio de una nueva temporada del show (en especial considerando su popularidad). Sin embargo, Dong-hyuk reveló que por ahora no tiene planes para lanzar una segunda temporada del show. «Escribir el show fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios … No tengo planes bien desarrollados para ‘Squid Juego 2. «Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados».

Imágenes: Netflix