¿Habrá temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’?

Dos semanas después, parece que todavía no podemos dejar de hablar de ‘El Juego del Calamar’. La nueva serie de Netflix se ha tomado la Internet y el servicio de streaming de sorpresa. Y como suele ocurrir cuando un show en la plataforma toma impulso, desde ya están comenzando las conversaciones para una segunda temporada… Pero la pregunta importante no es cuándo, sino ¿habrá una temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’?

El creador dice que no… pero no tiene la última palabra

Hace una semana la respuesta habría sido sencilla: no.

La razón está en que Dong-Hyuk, creador de la serie, reveló que por ahora no tenía planes para el show.

“Escribir el show fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios … No tengo planes bien desarrollados para el Juego del Calamar 2… Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”.

La respuesta es importante, pro que el mismo final de la serie deja claro que no estaba pensada como uno de esos productos para continuar. Él éxito de la serie tomó por sorpresa a su creador, que nunca pensó que el show (en el que ha estado trabajando casi una década, por cierto) iba a tener esta demanda.

Netflix sí quiere una temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’

El asunto es que Netflix sí quiere más de la serie coreana. Algo que nos sorprende en lo mínimo, considerando que estamos hablando de la misma plataforma que trajo de regreso a La Casa de Papel para tres partes, con la última dividida en dos segmentos para garantizar su éxito.

En una entrevista para Vulture, Bela Bajaria (jefe de contenido internacional para Netflix) aseguró que el servicio es bastante optimista para una segunda temporada. El tema es que no se ha ordenado una temporada 2, principalmente porque el servicio de streaming quiere estar seguro de que podrán trabajar con Hyuk de nuevo.

«Tiene una película y otras cosas en las que está trabajando… Estamos tratando de encontrar la estructura adecuada para él».

¿Puede Netflix hacer una segunda temporada sin él? Es poco probable. No solo porque mucha de la confianza está en manos del creador del show, sino además porque las negociaciones para mantener la franquicia serían un dolor de cabeza. Por supuesto, el reloj es algo importante en una decisión. Sin duda Netflix no querría dejar pasar el tren de la atención que tiene la serie.

De acuerdo con Ted Sarantos, CEO de Netflix, El Juego del Calamar está en camino a convertirse en la serie más popular de Netflix. Puedes ver los primeros episodios, de manera exclusiva en Netflix.

