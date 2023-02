Streamers y creadores están siendo acosados por jugar Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy está llegando esta semana a las consolas. Y para muchos creadores y portales especializados se está convirtiendo en un dolor de cabeza el siquiera mencionar el videojuego.

Por ejemplo, en redes sociales algunos de los creadores de contenido que han publicado o anunciado su intención de hacer streaming del videojuego han recibido mensajes acusándolos de ignorar la polémica detrás del videojuego o incluso han acudido a sus chats para insultarlos.

Ya que he tenido que leer barbaridades solo por jugar a un juego ahí tenéis mi opinión de la putísima subnormal de JK. Ale, no volveré a hablar del tema 😉 https://t.co/pGLn6Jqzlk — Alexelcapo (@EvilAFM) February 6, 2023

Even poor Kettle Daughter Pikamee, in a now-deleted-tweet, had to explain herself to activists.https://t.co/UpNITvSv2i#ENVTuber #VTuber pic.twitter.com/ZX3lApAv0w — Kuri Rinji | VTuber & Fan Cringe/Drama🌰 (@VTuberCringe) February 7, 2023

Twitch chat bullies streamer for playing Hogwarts Legacy to the point of making his girlfriend cry pic.twitter.com/bod3A5DvMz — Dexerto (@Dexerto) February 7, 2023



Lo mismo ha ocurrido con portales especializados que recibieron una llave de Hogwarts Legacy, con los autores teniendo que en algunos casos explicar de manera pública las decisiones editoriales que los llevaron a tomar la decisión de publicar (o no) sus opiniones del juego.

Introducing https://t.co/q3Qq5j7f0M – find out if anyone you follow on twitch has streamed THAT new wizard game pic.twitter.com/i1VIBU64dk — Sam Gibbs (@iamsamgibbs) February 6, 2023

Hogwarts, TERFS y el debate del autor

Cualquiera que haya seguido de cerca la situación con Hogwarts Legacy podía predecir el resultado de su lanzamiento. La franquicia de Harry Potter en los últimos años ha sido contaminada por los comentarios de su autora, JK Rowling, que ha salido a la luz como una tránsfoba. Sus comentarios, de hecho, han ocasionado esta rara relación entre los fans y la franquicia, que en muchos casos han realizado comentarios públicos condenando las acciones de Rowling. Al mismo tiempo el estudio ha tomado distancia de la autora y ha recalcado que los proyectos más recienten no han contado con la colaboración de ella.

Sin embargo, Rowling sigue manteniendo control de la franquicia y recibe regalías de los productos relacionados con ella, independiente de que no sean adaptaciones de su producto. También es cierto que su fortuna está siendo utilizada para apoyar grupos y organizaciones que de manera activa están luchando para eliminar o combatir leyes en apoyo de la comunidad transexuales.

El debate no es nuevo y, por desgracia, ha sacado lo peor de ambos bandos. Desde el lado de los fans más devotos de la franquicia ha significado muchas personas ignorando los ataques y comentarios de la autora, en pro de defenderla a ella y su franquicia. En el otro extremo están las personas que han confundido el argumentar contra Rowling el atacar a aquellos que permanecen fieles a la franquicia o que, en el caso más reciente del juego, quieren experimentar la magia del mundo de magia de Harry Potter.

Lo que significa que el escenario actual es que es imposible hablar de Harry Potter en Internet sin pisar una mina de insultos por un lado u otro. Como siempre, es incorrecto concentrarse en los extremos de cada punto (las personas que han apoyado los comentarios de odio de Rowling o aquellos que han demostrado la misma intolerancia frente a creadores que solo quieren disfrutar de un juego).

¿Afectará el ambiente actual las ventas de Harry Potter? Es poco probable. Para cualquiera con suficiente tiempo en la Internet es claro que las personas que van a comprar el juego no pueden ser disuadidas de hacerlo. De hecho, la campaña atrás de matoneo a los creadores parece solo crear una impresión incorrecta en un argumento que tiene valor cuando los que lo defienden no acosan a las personas que están intentando hacer su trabajo.

Rowling ya ha probado que su nueva misión no es producir libros, sino promover la intolerancia. Lo peor que se puede hacer es ayudar a LaQueNoDebeSerNombrada.

Imágenes: Avalanche