¡Ojo! Muy pronto podrás jugar Pokemon Mistery Dungeon en la Nintendo Switch

Tener Nintendo Switch Online pronto pagará muy bien para todos los amantes de Pokémon. Nintendo anunció que Pokemon ‘Mistery Dungeon: Red Rescue Team’ llegará finalmente a su servicio de Nintendo Switch Online (con el paquete de expansión) el próximo 9 de agosto.

Sin duda, la adición de este juego es una de las mejores motivaciones para aquellos que tienen una Nintendo Switch y están buscando un título diferente de Pokémon para matar el tiempo. ‘Pokémon Mistery Dungeon: Red Rescue Team’ fue uno de los primeros juegos de este spinoff en ser lanzado y experimentar con el mundo de pokémon, cumpliendo el sueño de varios fans de la franquicia: vivir una aventura desde la perspectiva de un Pokémon.

Introducing the newest Pokémon. You!

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion members on 8/9! pic.twitter.com/ZPtmbrkUOv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 2, 2024