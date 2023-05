Nintendo está trabajando en el reemplazo de la Switch, pero no llegará antes de 2024

Es momento de recordar que la Nintendo Switch ya tiene más de seis años. Y aunque la consola sigue siendo muy popular muchos se han preguntado cuándo veremos una nueva consola de la compañía. Esta semana Nintendo confirmó que en efecto está trabajando en el sucesor de la Nintendo Switch, pero que no deberíamos esperar un anuncio de su lanzamiento antes de abril de 2024, por temprano.

La información provino de los recientes reportes de ganancias de Nintendo en los que se tocó el tema de una nueva consola. Durante la presentación la compañía confirmó que no contempla las ventas de nuevo hardware (es decir, el lanzamiento de una nueva ‘Switch’) en lo que resta de su año fiscal, que se cierra el próximo 31 de marzo de 2024. Dicho de otra manera, tenemos al menos 12 meses antes de que Nintendo presente o lance el reemplazo de la Nintendo Switch.

Dicho esto, Nintendo sabe que después de tanto tiempo es natural que el interés y las ventas de consolas bajen. “Será difícil mantener el impulso de ventas de Switch en su séptimo año”, aseguró Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, de acuerdo con un reporte de Bloomberg de la llamada de inversionistas. “Nuestra meta de vender 15 millones de unidades este año fiscal es un poco exagerada. Pero haremos todo lo posible para impulsar la demanda de cara a la temporada navideña para que podamos lograr el objetivo”.

Parte del plan de Nintendo para impulsar las ventas de la Switch está en el lanzamiento de nuevos títulos que despierten interés. Quizás su mejor apuesta es el lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que está dentro de los juegos más esperados de 2023. Dicho esto, Nintendo también debería considerar que a estas alturas muchas de las personas que siguen sus franquicias exclusivas más importantes (Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Mario, Super Smash) ya cuentan con la consola.

Para el momento de publicación de este artículo se ha reportado que Nintendo ha vendido cerca de 125.62 millones de Nintendo Switch desde 2017, con lo que es la tercera consola más vendida en la historia. Considerando que Nintendo planea vender 15 millones de consolas más no es imposible que la Switch pueda superar a la Nintendo DS (154.02 millones de unidades) y se posicione como la consola más vendida en la historia de la compañía, pero el tiempo parece estar corriendo en su contra.

Imágenes: Nintendo