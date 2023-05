Nintendo dice que no se necesita jugar ‘Breath of the Wild’ para disfrutar ‘Tears of the Kingdom’

Este 12 de mayo ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ finalmente estará disponible… y es Seguro que los fans del primer juego ya tienen lista la incapacidad y el kit de supervivencia para no salir de su habitación todo el fin de semana (perdón a las mamás afectadas). Pero hay otros que todavía no han jugado ‘Breath of the Wild’ y están dudando si invertir en el nuevo juego para la Switch. Pero estas personas no deberían preocuparse: Nintendo dice que no es necesario.

En una de sus sesiones de preguntas a los desarrolladores, un evento que Nintendo realiza antes del lanzamiento de sus juegos más importante, Eiji Aonuma (productor de diversos juegos en la franquicia de Zelda) aseguró que no es necesario haber jugado ‘Breath of the Wild’ para poder disfrutar ‘Tears of the Kingdom’.

«… Las nuevas ideas de juego que incorporamos en este título son cosas que se pueden resolver de forma intuitiva, por lo que creo que los jugadores primerizos pueden estar seguros de que es fácil entrar en este juego». Respecto a la historia Hidemaro Fujibayashi, director del juego, aseguró que el estudio “realizó un esfuerzo para asegurarse de que se siente cómodo tanto para los jugadores primerizos como para aquellos con experiencia en el juego anterior». Esto incluye, por ejemplo, una función que permite a los personajes leer perfiles de los personajes que se encontrarán dentro del título, así como entender algunas de las relaciones presente en la secuela.

Aunque los comentarios de Nintendo pueden calmar a muchos, es probable que disfrutarás mucho más de la experiencia que ofrece ‘Tears of the Kingdom’ si tienes el contexto de los eventos en ‘Breath of the Wild’. También es probable que puedas optimizar mucho más tu recorrido por Hyrule al reconocer estructuras, ubicaciones o retos importantes.

Lo cierto es que si eres una de las personas que no han jugado ‘Breath of the Wild’ ya no tienes tiempo para ponerte al día. El tiempo promedio que toma explorar el juego es cercano a las 50 horas si solo te concentras en los aspectos más importantes de la campaña, mientras que toma 189 horas (con idea de lo que estás haciendo) completarlo al 100%. Así que en el mejor de los casis la alternativa puede ser el ver algún resumen de los eventos más importantes del primer título o ver a algún creador de contenido mostrar su campaña con alguna versión editada.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es uno de los videojuegos más anticipados de 2023 y, con seguridad, un candidato al mejor juego del año. Así que no parece haber una mejor alternativa para jugar este mes (y considerando el tiempo que suele tomar completarlo… el mejor plan para los próximos meses).

