Las armas en ‘Tears of the Kingdom’ se romperán, pero al menos puedes combinarlas

Este 28 de marzo Nintendo ofreció a los fans de ‘The Legend of Zelda’ 10 minutos de Gameplay de ‘TLOZ: Tears of the Kingdom’. El vistazo se concentró en mostrar detalles de las nuevas habilidades que Link tendrá, pero además confirmó el regreso de una mecánica que se mantiene como uno de los puntos más divisivos del juego original: armas con durabilidad.

Cuando ‘Breath of the Wild’ presentó la idea de armas que se podían romper algunos fans no estuvieron muy satisfechos con la idea. La idea de armas degradables, por un lado, invita a los jugadores a experimentar y ajustarse a los cambios, algo vital en un juego como este. Pero, por otro lado, también significaba que encontrar items raros o que se ajustaban a cierta estrategia significaba horas de grinding solo para ser disfrutadas por tiempo limitado.

‘Tears of the Kingdom’ mantendrá esta mecánica, pero añadirá una nueva habilidad que cambia la manera en la que será posible interactuar con estos objetos: Fuse. Esta nueva habilidad permite unir armas a otros objetos. La fusión incrementa la durabilidad de las armas, lo que sin duda modifica la dinámica del primer juego, Más importante, estas nuevas armas también parecen tener mecánicas diferentes y funcionalidades que cambian la manera en la que interactúan con enemigos.

Por ejemplo, puedes crear una lanza súper larga que permita atacar enemigos a largas distancias o una espada capaz de hacer volar a cualquier enemigo. La durabilidad, de nuevo parece servir como un mecanismo para que los jugadores se aventuren a explorar combinaciones en vez de limitarse solo a probar la que sea más efectiva o poderosa.

Esto último es importante porque las armas fusionadas también cambiarán la dinámica del combate en ‘Tears of the Kingdom’. Vimos que es posible crear flechas capaces de congelar o incluso atacar a monstruos de manera automática. Algunos enemigos también poseerán este tipo de armas, lo que significa el entender bien cómo contrarrestar algunas combinaciones de manera efectiva

Además de esto, Tears of Kingdom también permitirá el fusionar objetos para crear vehículos que permiten aventurarse por Hyrule gracias a una nueva habilidad llamada Ultrahand. En el adelanto vimos cómo se podía construir un bote para atravesar un río, pero el adelanto también nos mostró un carro, globo e incluso un planeador.

Otra nueva habilidad de Link es ‘Acention’ que le permite ‘nadar’ a través del aire y atravesar cielos sólidos. En el adelanto se explicó que este nuevo poder solo sirve cuando la superficie tiene un ‘techo’. Significa que no podrás simplemente desvanecerse entre estructuras sólidas y hacer el speedrun más rápido del mundo.

Imágenes: Nintendo