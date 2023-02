Nintendo aclara: no todos sus juegos costarán 70 dólares a partir de ‘Tears of the Kingdom’

El primer Nintendo Direct de 2023 sin dudas estuvo lleno de sorpresas. Una de las más desagradables, por desgracia, fue que la versión digital de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aumentó su precio para la versión digital en los Estados Unidos pasando de 59.99 dólares a 69.99 dólares.

La noticia ya había sido anticipada cuando, por error, Nintendo había subido el nuevo precio del juego en su tienda digital unas horas antes del Direct. También alertó a muchos que las tiendas removieran la preventa del juego con el valor anterior.

La preocupación, por supuesto, no es solo que Tears of the Kingdom ahora cueste 10 dólares más. Desde 2022 hay una tendencia en los desarrolladores de incrementar el precio de sus juegos AAA de los 60 dólares (que antes era el tope). Ubisoft y Sony ya lo han hecho, así que el movimiento de Nintendo no llega sin precedentes. El argumento detrás del incremento está en que la inflación también ha afectado el desarrollo de los juegos y que hoy es necesario aumentar su precio en relación a lo que cuesta producirlos.

¿Podemos esperar que un futuro juego de Pokémon o el próximo Mario Kart lleguen a 70 dólares? Sí, pero Nintendo aclara que no todos sus juegos AAA tendrán este precio (por ahora). La confirmación se dio a través de un comunicado de Nintendo, compartido por Game Informer en el que un vocero de la compañía aseguró que 70 dólares no será la tendencia.

Te puede interesar: Los juegos de la Nintendo Game Advance y Nintendo Game

“Determinamos el precio minorista sugerido para cualquier producto de Nintendo caso por caso”, lee la respuesta de Nintendo.

Por supuesto, se trata de una respuesta que poco o nada alivia las preocupaciones de muchos. Por ejemplo, no sabemos cuál es el factor que Nintendo usará para determinar cuáles juegos están dentro del valor de 70 dólares. ¿Es un tema de popularidad? ¿De escala? ¿De contenido? La preocupación es válida, porque TLOZ: Tears of the Kingdom parece el juego perfecto para probar si los usuarios están dispuestos a pagar más por una versión estándar digital (y con las reacciones del Nintendo Direct de ayer parece casi seguro que sí).

Es una preocupación que, además, va a acompañada del costo adicional que hoy tiene jugar a largo plazo un título. Por ejemplo, además del costo de 70 dólares podemos estar seguros que TLOZ: Tears of the Kingdom tendrá algún tipo de DLC en el futuro (como ha tenido toda franquicia importante de Nintendo en los últimos años).

imágenes: Nintendo