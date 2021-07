Nintendo mata los rumores de la Switch Pro al asegurar que no está trabajando en otro modelo de la consola, para decepción de muchos videojugadores.

La Switch OLED se ha convertido en una de las consolas más polémicas de Nintendo. Su lanzamiento ya habría creado toda una conversación en Internet sobre lo que la compañía consideraba como un ‘nuevo modelo’. Críticas que, principalmente, principalmente, tenían como objetivo comparaciones con la Steam Deck o con los rumores de la ‘Switch Pro’, que habían sido alimentados durante meses.

Pero la confirmación del lanzamiento de la Switch OLED no ha detenido estos rumores. Este fin de semana nuevas fuentes habrían ‘filtrado’ que la Switch Pro sigue en desarrollo y que era el plan de Nintendo el lanzar su nuevo modelo, para luego combinarlo con las mejoras gráficas que traería esta nueva generación de Nintendo Switch… Pero Nintendo ha puesto a dormir con rapidez estos rumores y ha asegurado que, en estos momentos, no hay planes de lanzar ningún nuevo de la Nintendo Switch.

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021