¿Más colecciones de Sonic? SEGA anuncia Sonic Origins Plus

Sega ha anunciado de manera oficial Sonic Origins Plus. El lanzamiento no se trata de un nuevo juego o una versión remasterizada del título original, como algunos rumores suponían, sino que es una colección multijuego de Sonic the Hedgehog.

¿Qué juegos traerá?

Esta nueva versión traerá los mismos juegos que trajo la primera colección de 2022: Sonic The Hedgehog 1, 2 y 3, además de Sonic y Knucles y Sonic CD. Pero adicional a estos títulos Sonic Origin Plus incluirá 12 nuevos juegos de los 12 títulos de Sonic Game Gear: Sonic Blast, Sonic 2 in 1, Sonic Labyrinth, Tails Adventure, Tails’ Skypatrol, Sonic Drift 2, Sonic the Hedgehog Triple Trouble, Sonic Spinball, Sonic Drift, Dr. Robotnik’s Mean Bean y Sonic Chaos.

No solo esto, sino que además el juego incluirá a la Amy clásica como un personaje jugable en Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD, así como Knuckles jugable en Sonic CD.

¿Cuándo se lanzará Sonic Origins Plus?

Sonic Origins Plus se lanzará en formato digital y físico el 23 de junio de 2023, día del cumpleaños de Sonic y contará con dos ediciones: una física y una virtual.

¿Qué traerá la edición física de Sonic Origins?

La edición física de Sonic traerá:

– Juego principal

– 12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo

– La clásica Amy como personaje jugable en Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD.

– Knuckles como personaje jugable en Sonic CD

– Libro de ilustraciones de 20 páginas

– Portada reversible con ilustraciones inéditas.

– Todos los contenidos descargables anteriores de Sonic Origin.

La versión física de Sonic Origins Plus tendrá un precio de 59.99 dólares.

¿Qué traerá la edición digital de Sonic Origins?

– Juego principal.

– 12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo.

– La clásica Amy como personaje jugable en Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD.

– Knuckles como personaje jugable en Sonic CD.

– Todos los contenidos descargables anteriores de Sonic Origins.

La versión digital de Sonic Origins Plus tendrá un precio de $ 39.99 dólares.

Imágenes: SEGA