Invencible finalmente estrena su primer juego… pero no es lo que esperabas

La espera para la segunda temporada de Invencible se está haciendo eterna. Aunque tenemos una fecha para su estreno a finales de 2023 los meses que nos separan del regreso del show los hemos tenido que rellenar con repeticiones o incluso pequeños spoilers revisando el cómic. Así que para aquellos que no pueden aguantar más les tenemos una sorpresa: Invencible tendrá su primer juego… aunque puede no ser lo que muchos esperan.

Para empezar, se trata de un juego móvil con el nombre de ‘Invincible: Guarding the Globe’ (Invencible: Los Guardianes del globo). La aplicación será gratis de jugar y de descargar, lo que cualquier fan de los juegos entiende como otra manera de decir que estará lleno de micro transacciones.

Quizás lo más interesante es que se trata de un clásico RPG por escuadrones. Puedes seleccionar al inicio de cada partida cuatro personajes que tendrán ciertos roles en la composición de tu equipo: defensores, atacantes y soporte. En el adelanto vimos una idea de esto con Monster Girl siendo el defensor, Invencible el atacante y Atom Eve el personaje de soporte. No es una idea muy original o un género desconocido, así que básicamente tenemos la versión de Invencible del mismo juego que toda franquicia medianamente popular ha buscado monetizar.

El nuevo juego de Invencible también promete traer a otros personajes importantes de los cómics y la serie animada. Algunos de los que ya fueron anunciados y no hacen parte del primer adelanto son Robot, Omni Man y Rex Splode.

Por ahora no hay una fecha de salida del juego móvil de Invencible (esperamos que no demore tanto en llegar como la serie animada) aunque las personas interesadas pueden pre registrarse desde ya. ‘Invencible: Guardians of the Globe’ estará disponible para dispositivos iOS y Android y el juego está siendo desarrollado por Ubisoft Barcelona Mobile studio..

Esperamos que no sea la única aparición que haga Invencible este año. La serie de cómics es perfecta para que sus personajes hagan parte de algún juego de peleas y parece una oportunidad perdida el que hasta el momento ningún estudio se haya lanzado a aprovechar el incremento de popularidad de los cómics después de la serie animada de Prime Video. Si podemos creer en los rumores parece que al menos Omni Man hará su debut en este género en Motal Kombat 1 como uno de los Kameo Fighters (los personajes de apoyo del juego) junto con otros súper héroes sanguinarios como Homelander.

Imágenes: Captura de pantalla