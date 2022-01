No esperen muy pronto la segunda temporada de Invencible

Invencible fue una de esas series que sorprendió en 2021. El show animado de Amazon se convirtió en una de esas adaptaciones de las que los fans simplemente quieren tener más. Ayuda el hecho de que el final de su primera temporada nos haya dejado con un final digno de continuación. Tan pronto como la serie terminó Amazon confirmó que ya había aprobado no una, sino dos nuevas temporadas del show.

Sin embargo, lo mejor sería que no esperen que la segunda temporada de Invencible llegue pronto. La razón está en que Steven Yeun (The Walking Dead) aseguró en una entrevista que por ahora ni siquiera han comenzado la grabación de los primeros episodios de la segunda temporada de Invencible.

“Sé que estaremos iniciando en algún momento pronto”, aseguró Yeun. “He hablado con Robert (Kirkman, creador de los cómics y participante activo de su producción) aquí y allá. Él está muy emocionado sobre ella. Piensa que la temporada 2 será mucho mejor que la primera. Algo de lo que no tenga duda. Si vas al material base, Invencible es un cómic increíble y tan solo piensa toda la historia que todavía no hemos contado. Va a ser increíble. Estoy muy emocionado por eso”.

El último comentario tiene mucho de razón. Invencible es una de las historias de cómics más extensas por explorar. La primera temporada a duras penas raspó la superficie de su historia. De hecho, lo que tenemos la seguridad es que, si la popularidad de Invencible se mantiene, seguramente tendremos un mínimo de cinco temporadas hasta que la historia termine.

Hablando de la popularidad del show, Yeng también expresó su sorpresa ante el éxito enorme que ha tenido la serie.

“Eso no quiere decir que pensara que el show no sería disfrutado”, agregó. “Simplemente no sabía cuántas personas acudirían a él de esa manera. Para mí, creo que habla del apetito de Estados Unidos por la animación para adultos, lo cual es realmente genial. Crecí con eso. Creo que todos nosotros, de nuestra generación y los anteriores, crecieron en eso. En gran parte, nuestra programación fue dictada por las generaciones anteriores a nosotros, que no necesariamente amaban la animación de esa manera. Estamos en un momento extraño y genial en el que veo a tantos niños mirar anime y mucha gente mira animación para adultos”.

Puedes ver la primera temporada de Invencible en Amazon.

Imágenes: Amazon