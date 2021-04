Invencible asegura de inmediato una segunda y tercera temporada

Aunque este viernes no tenemos más ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, sí nos llega ‘Invencible’. La serie animada de Amazon ha sido uno de esos productos de cocción lenta. Con cada episodio el ritmo ha sido más frenético, los eventos más sangrientos y, más importante, más interesante. Mañana es su final de temporada y, antes de que sepamos cuántas dudas nos dejará pendientes su historia, Amazon confirmó que el show ha recibido una segunda y tercera temporada.

Twitter: Announce Season 2, you cowards

InvincibleHQ: How about Seasons 2 AND 3?!?!?!? pic.twitter.com/lWCSGbNTka

— INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 29, 2021