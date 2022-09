El multijugador en línea de Golden Eye 007 será exclusivo de Nintendo Online

Muchas noticias de la que actualizarse esta mañana después del Nintendo Direct. Nuevo juego de Fire Emblem, nuevo título de Pikmin, ya tenemos fecha para la secuela de Breath of the Wild. Pero, sin duda, una de las principales noticias que salió de la jornada fue la confirmación de que finalmente Golden Eye 007 regresará llegando a la librería de Nintendo Online.

Pero esto no es todo. Como algunos rumores lo habían sugerido, Golden Eye 007 también aterrizará en Xbox Game Pass. La distinción importante a mencionar es que la versión para Xbox y Game Pass llegará remasterizada para tener resolución 4K. También actualizará los controles y también contará con gráficos mejorados.

Ready up for your objective, secret agents. Nintendo 64’s GoldenEye 007 is coming soon to Nintendo Switch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members, now with online play! pic.twitter.com/pXNzpDW7Ud

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 13, 2022