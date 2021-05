Crossplay de Fall Guys llegará mañana a PC y PlayStation

Aunque Fall Guys ya no es el juego de moda que era un año atrás, eso no significa que esté ‘muerto’. De hecho, el título podría estar a punto de tener otro pico de popularidad con la promesa de su llega a la Switch. Otro motivo más importante (y próximo) estás en la confirmación de que mañana quedará activo el crossplay entre PlayStation y PC del juego.

‘Fall Guys’, además, ahora permitirá a los streamers el poder crear partidas para disfrutar con sus seguidores. La actualización también permitirá que los lobbys personalizados estén abiertos para todos los jugadores y que permitan (a través de un código) el permitir a otros unirse a la acción.

🚨 Season 4.5 (Dave) is coming out tomorrow 🚨

🔥 Here’s a BIG LIST of patch notes 🔥

To start with… we have 2 new rounds!

– The Slimescraper (A sequel to Slimb Climb) 👀

– Button Bashers (Players are split into 1v1 duelling pairs. Best beans go through) 👀 pic.twitter.com/j044J0Elli

— Fall Guys 🤖 WE RELEASE DAVE TOMORROW 🤖 (@FallGuysGame) May 12, 2021