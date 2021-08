Blissey se une a ‘Pokémon Unite’ esta semana

Aunque la fiebre por ‘Pokémon Unite’ ha mermado un poco, el juego sigue entregando soporte a sus jugadores. Dos semanas después de la adición de Gardevoir al juego, Tencent anunció que esta semana, el 18 de agosto para ser más exactos, lanzará un nuevo ‘campeón’ al juego: Blissey, el pokémon de tipo support.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales y su canal de YouTube. Son pocos los detalles que se conocen de Blissey, pero hay varias cosas que podemos confirmar por el adelanto y otras que sabemos por las filtraciones. Para empezar, se trata de un pokémon de tipo de soporte. Su manejo es similar a Eldegoss, en el sentido de que sus movimientos ayudan a curar a aliados o a incrementar sus stats de ataques y velocidad. A diferencia de Eldegoss, Blissey está más enfocado en cumplir en rol que no puede ser tan ofensivo. Esto es porque no tiene tanta movilidad y sus defensas la hacen un pokémon más eficaz guardando porterías que yendo al ataque.

Blissey is an egg-cellent Supporter Pokémon with moves that heal or increase basic attack speed! Its Unite Move, Bliss Assistance, allows it to dash to an ally’s aid and protect that ally from attacks.

Bring your allies happiness with Blissey, coming 8/18 to #PokemonUNITE! pic.twitter.com/gI1moTmoUM

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 16, 2021