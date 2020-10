Apple VS Xbox: un aliado más contra la App Store

Una nueva pelea con la App Store ha comenzado y ahora es Microsoft el que se ha ido en contra de la tienda ¿por qué razón?

2020 es el año en el que se ha levantado la rebelión contra la tienda de Apple y su App Store. Y quizás resulte curioso cuando en un par de años miremos atrás y veamos cómo la compañía de tecnología encontró su mayor de dolor de cabeza en una aplicación como ‘Fortnite’. El evento más reciente en esta historia es las declaraciones de Microsoft que, de manera abierta, han desafiado a su tienda. Pero, como suele ocurrir con estas noticias, puede ser complicado entender qué está sucediendo. En ENTER.CO hemos decidido crear una guía comprensiva sobre qué es lo que está ocurriendo.

¿Cuál es el caballo de Troya?

Microsoft tiene como pieza principal de experiencia de gaming su servicio de Game Pass. Esta es una librería de juegos que les permite a las personas el poder acceder a una cantidad importante de juegos sin necesidad de comprarlos. Al mismo tiempo, quiere impulsar su servicio X-Cloud, que permite jugar de manera remota desde dispositivos móviles a través de un servicio de streaming.

¿Cuál es el problema con Apple?

Apple permite tiendas de streaming o suscripción a juegos en la App Store. Pero hay un elemento inconveniente: todas las apps dentro del servicio o todos los juegos tienen que estar dentro de la app store. Esto quiere decir que el servicio no permite ningún juego que no tenga su propia app registrada. Lo que puede probar ser imposible en servicios como X-Cloud, que están pensados para la transmisión, o con tiendas tan masivas como la que pretende ofrecer Microsoft, con más de 150 títulos disponibles.

¿Qué planea hacer Microsoft?

Por ahora, la compañía no ha presentado ninguna acción clara. Pero, parece haber encontrado una solución para funcionar en la App Store. En una entrevista con the Verge afirmó que está trabajando en una solución basada en un ‘buscador directo’, que le permitiría ofrecer el servicio ignorando esta regla en iOS. Lo que esto haría es que en vez de que la app sea un lanzador de estos juegos, serviría como un directorio con ‘enlaces’ que re dirigiría al usuario al destino final. “Definitivamente terminaremos en iOS», dijo Spencer al medio. «Terminaremos usando iPhones y iPads con Game Pass».

¿Quiere decir que ya se solucionó el problema?

No realmente. Primero, porque no hay garantía de que Apple no decida modificar las reglas una vez más para evitar que más tiendas y servicios opten por esta ruta. Pero además porque Microsoft ha estado mandando una serie de mensajes que parecen criticar bastante fuerte a la tienda de apps de Apple.

Por ejemplo, hace poco Microsoft publicó un conjunto de 10 principios en su tienda de aplicaciones para su tienda, que parece ser una reacción a los eventos más recientes en la tienda de Apple. Entre algunos de los compromisos que ha sostenido está el no bloquear las tiendas de aplicaciones de la competencia en Windows, no bloquear una aplicación de Windows en función de la elección de un desarrollador de qué sistema de pago usar o no impedir que los desarrolladores se comuniquen directamente con sus usuarios a través de sus aplicaciones.

¿Qué sigue para Xbox VS la App Store?

Apple está en la mira por la demanda de anti monopolio y no ayuda cada vez más compañías se estén sumando contra ella. Por supuesto, las motivaciones de cada una son diferente. Pero finalmente el hecho de que la conversación principal sobre Apple en estos momentos sea sobre las políticas de la tienda indica un cambio en la marea, al que la pena prestar atención.

Imágenes: Montaje ENTER.CO