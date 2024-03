Adiós Citra: la muerte del emulador significa la muerte de miles de juegos de la 3DS

Este lunes 5 de marzo Nintendo y Tropical Haze, el equipo detrás del famoso emulador Yuzu, anunciaron un acuerdo para cerrar una demanda que la compañía desarrolladora de videojuegos había levantado apenas una semana atrás. La conclusión fue el cierre de Yuzu, una compensación de 2.4 millones de dólares y la promesa de que todo el equipo detrás del juego no podrá trabajar o desarrollar algún otro tipo de software relacionado con el código de Yuzu o que pueda ignorar las protecciones de Nintendo. Pero quizás la principal víctima que tiene la demanda es Citra. Y la razón es sencilla: no solo significa la muerte del emulador de 3DS, sino también pone el peligro a miles de juegos para la consola.

Citra fue desarrollado en 2014 y se ha convertido en una de las maneras más populares para emular juegos de la 3DS. Sin embargo, debido a que el equipo que trabajó en Citra hizo parte del desarrollo de Yuzu, una de las consecuencias de la demanda es que todo el soporte del emulador será terminado y que además el código fuente de Citra será removido de todos los repositorios.

Aunque el argumento de que los emuladores son (y siempre serán) una fuente para promocionar la piratería, el contraargumento es igual de efectivo: en un par de años será imposible jugar varios títulos de la 3DS si no se utiliza un emulador.

La principal razón está en la falta de retrocompatibilidad para la mayoría del software de Nintendo. La compañía no tiene muy claro el concepto, ni siquiera en la era digital. Así que mientras Xbox o PlayStation permiten exportar ciertos títulos de tu biblioteca digital para poder jugarlos en sus nuevas consolas, los juegos de Nintendo están atrapados para siempre en la consola para la que fueron diseñados (a menos de que se lance una versión remasterizada por más dinero un par de años después).

Sería un problema menor, de no ser porque Nintendo cerró la tienda de la 3DS en marzo de 2023 y, de manera efectiva, eliminó el acceso a la librería digital de la 3DS. Es un problema mayor, considerando que muchos juegos independientes nunca recibieron versiones físicas y ahora son imposibles de jugar debido a que no existe una manera legal de adquirirlos.

Esto precisamente ha causado un debate entre la comunidad preservadora de videojuegos, que ve la extinción de estos emuladores como una señal preocupante sobre el acceso a estos títulos: “El repositorio de GitHub para Citra, el emulador de 3DS, ahora está vacío. Felicitaciones a Nintendo por destripar los esfuerzos de preservación de videojuegos”, aseguró Nitroid de The Kojima Frequency (un podcast dedicado a hablar de la historia de los videojuegos desarrollados por Hideo Kojima).

The GitHub repo for Citra, the 3DS emulator, is now empty. Hats off to Nintendo for utterly eviscerating game preservation efforts. pic.twitter.com/xwFRxe31jV

— Nitroid ❗ (@Nitroid) March 4, 2024