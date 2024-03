¡RIP Yuzu! Sus creadores tendrán que pagar 2.5 millones de dólares y tendrán que dejar de ofrecer el emulador

Todo terminó más rápido de lo esperado. Esta mañana apenas estábamos reportando que Yuzu había contratado un abogado y horas después, el 04 de marzo, se informó que ambas partes llegaron a un acuerdo y que Tropic Haze (el nombre de organización detrás del emulador) tendrá que pagar 2.5 millones de dólares a Nintendo en reparación por ‘los daños causados’ con su emulador.

No es todo. De acuerdo con los documentos, Tropic Haze debió aceptar una orden judicial permanente que les prohíbe ofrece o vender cualquier tipo de código relacionado con el emulador en el futuro. No solo esto, sino que también obliga a todos los creadores de Yuzu a no crear en el futuro próximo algún tipo de software que permita evitar las protecciones que Nintendo pone a su hardware y software. Adicionalmente Tropical Haze debe entregar el dominio de su sitio web, así como toda la información sobre el emulador.

Por supuesto, cualquier violación de este acuerdo puede suponer sanciones económicas severas.

Yuzu presenta su versión: siempre estuvieron en contra de la piratería

A continuación, les compartimos una traducción de la publicación que Tropic Haze realizó sobre el acuerdo al que llegaron con Nintendo:

“Hola Yuz-ers y fans de Citra:

Les escribimos hoy para informarles que Yuzu y soporte de Yuzu para Citra será descontinuado, de manera inmediato.

Yuzu y su equipo siempre han estado en contra de la piratería. Iniciamos este proyecto en buena, de nuestra pasión por Nintendo, sus consolas y juegos. No teníamos la intención de realizar daño. Pero ahora vemos que, debido a que nuestros proyectos evaden las medidas tecnológicas de protección de Nintendo y permiten el jugar por fuera del hardware autorizado, han llevado a un incremento de la piratería. En particular hemos estado bastante decepcionados cuando nuestros usuarios han utilizado nuestro software parta filtrar contenidos de juegos antes de que sean lanzados, arruinando la experiencia de aquellos que compran de manera legal estos juegos.

Hemos llegado a la decisión de que no podemos permitir que esto continue. La piratería no fue nunca nuestra intención y creemos que la piratería de videojuegos y en consolas de videojuegos debería terminar. De manera efectiva hoy vamos a poner nuestros repositorios de código por fuera de línea, descontinuando nuestras cuentas de Patreon y nuestros servidores de Discord y, pronto, cerrando nuestros sitios web. Esperamos que nuestras acciones sean un pequeño paso para terminar la piratería en todos los trabajos de otros creadores.

Muchas gracias a todos por los años de apoyo y por entender nuestra decisión”.

Hay algunas cosas que no menciona el comunicado de Tropic Haze. Quizás una de las más importantes es que su ‘decisión contra la piratería’ solo fue tomada después de que Nintendo presentara una demanda. Tampoco menciona la parte en la que sus miembros están legalmente obligados a no seguir trabajando en algún otro tipo de software que ignore las protecciones de Nintendo, así como no hay algún tipo de comentario sobre los 2.4 millones de dólares que deberán pagar a la compañía por los daños ocasionados.

