Nintendo demandó y quiere eliminar a uno de los emuladores más populares de la Switch

Cualquier fan de los videojuegos sabe lo protector que es Nintendo de sus propiedades intelectuales. Así que no debería ser sorpresa que la compañía haya iniciado acciones legales contra Yuzu con el objetivo de cerrar sus operaciones e incluso buscar reparaciones económicas.

A través de un documento compartido en redes sociales se ha hecho publico una demanda que tiene como objetivo a los creadores de Yuzu. De acuerdo con Nintendo, la tecnología utilizada por Yuzu viola la encriptación de su software al mismo tiempo que aseguran que promueve la piratería de sus juegos.

“Un emulador de videojuegos es una pieza de software que permite de manera ilegal jugar videojuegos pirateados que fueron publicados únicamente para una consola específica en un aparato para un uso determinado. Yuzu permite videojuegos de la Nintendo Switch, que Nintendo autoriza solo para ser jugados en las consolas de Nintendo Switch”, lee el documento compartido.

Nintendo quiere utilizar como prueba contra Yuzu el que copias piratas de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ fuera descargadas en sitios ilegales más de un millón de veces una semana antes del lanzamiento del juego. Por supuesto, Nintendo no asegura que Yuzu o sus creadores fueran los culpables de que estas versiones piratas estuvieran en la Internet, asó como tampoco asegura que todas las copias solo podían ser jugadas en el emulador de Yuzu, pero sí relaciona la existencia del software de que el modelo de negocios de este tipo de compañías ayuda a la piratería.

Te puede interesar: Nintendo dice que el precio de la Switch no bajará… al menos hasta 2024

Otro de los argumentos de Nintendo está en que el número de patreons (personas que apoyan proyectos a través de la plataforma de Crowfunding Patreon) incrementó durante el periodo de lanzamiento de ‘Tears of the Kingdom’.

Por supuesto, Yuzu no es el único emulador que existe para poder jugar títulos de la Nintendo Switch (ni siquiera está entre los más populares para emular este tipo de juegos). Sin embargo, Yuzu es quizás de los más conocidos, al punto en que cuando la Steam Deck fue lanzada uno de los videos promocionales mostraba a la consola con el emulador instalado (Valve luego removió esta versión del clip, por razones que parecen obvias).

Por ahora Yuzu no ha respondido a la demanda.

Imágenes: Nintendo