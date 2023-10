La nueva política de Nintendo para organizar torneos tiene molestos a los jugadores ¿Pero es tan mala?

Nintendo anunció esta semana una serie de cambios que tienen a la comunidad competitiva de juegos como ‘Super Smash’ o ‘Splatoon’ molestos, confundidos y enfrentados. La noticia llegó cuando el desarrollador y Publisher de juegos anunció sus nuevas guías para ‘regular los torneos de la comunidad’.

Los torneos de la comunidad son todos aquellos eventos que no requieren de una licencia de Nintendo para poder utilizar sus juegos. Dicho de otra manera, Nintendo presentó una serie de reglas que indican si una competencia debe pagarle dinero y pedir su autorización para ser realizada. La idea es que estos ‘torneos de la comunidad’ se definan como eventos que “no tengan ánimo de lucro y sean de pequeña escala dentro de la comunidad”.

¿Qué dice la nueva política de Nintendo?

De manera resumida estos son algunos de los puntos más importantes:

– Los torneos de comunidad deben tener una capacidad máxima de participantes de 200 personas si son presenciales y 300 personas si son en línea.

– Los valores en premios entregados no pueden exceder los valores de $5,000 dólares.

– No se puede cobrar el ingreso a los espectadores en caso de que sea un evento presencial.

– Los organizadores no pueden recibir ninguna compensación de alguna tercera parte y no pueden vender comida, bebidas o algún tipo de mercancía.

¿Quiere decir que se acabaron los torneos de Smash?

No. De hecho, la respuesta por parte de la comunidad de juegos competitivos de Nintendo (al menos aquellos involucrados directamente en su realización) es que se trata de un cambio que crea dudas, pero que en teoría no afecta la gran mayoría de eventos a gran escala de los juegos competitivos. De hecho, Alex González (jefe de Luminosity Gaming, una compañía enfocada en el manejo y creación de equipos de eSports) a través de X mencionó que las políticas actuales no se diferencian mucho de la política para el uso de licencias en otros juegos.

¿Por qué hay personas que están molestas con la nueva política?

Nintendo’s new “Community Tournament” guidelines aren’t significantly different than what we see from publishers and esports. I know everyone likes to immediately jump to doom and gloom however they’ve already made it clear that there is a path to a license for larger events. — Alex Gonzalez (@AlexGLogics) October 24, 2023

Hay 2 razones clave:

1 – La historia de Nintendo:

Por desgracia, Nintendo tiene una historia bastante complicada con sus juegos competitivos y su comunidad. El Publisher de manera activa ha llevado a la cancelación de diferentes eventos o ha prohibido el uso de sus juegos en estos escenarios (por ejemplo, la salida de Super Smash Bros a EVO, la competencia de juegos de peleas más importante del año). Esto ha creado un escenario en el que la mayoría de anuncios son tomados de la peor manera.

2 – La política deja muchas dudas:

El principal problema está en que la política actual presenta algunas dudas que para muchos pueden terminar causando dolores de cabeza. Por ejemplo, “Nintendo prohíbe el uso de consolas, accesorios y software que no sea licenciado por Nintendo”. Esto significa que un jugador que haya comprado un control especial para alguna discapacidad no podría participar en estos torneos o que el organizador tendría que ‘pagar’ una licencia. También significa que muchos de los torneos de juegos clásicos (por ejemplo, Melee) no podrían ser organizados de manera virtual debido a que Nintendo prohíbe el uso de software de terceros y solo a través de estos programas es posible jugar en línea los juegos clásicos que no cuentan con estas funciones.

Because here is where they are crossing the line with their answer: «Use of game consoles, accessories and software not licensed by Nintendo» If you are not familiar with game accessibility this might not seem like a big deal… — Arevya – Gaming is for EVERYONE 💕♿️ (@arevya) October 24, 2023

