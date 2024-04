X/Twitter ya no permitirá que ocultes cuando seas un usuario con verificación paga

X (ahora y por siempre conocida como Twitter, para molestia de su dueño actual) tiene las actualizaciones más extrañas. La de esta semana es bastante curiosa, porque es una de esas funciones que no tiene mucho sentido en una red social… hasta que se tiene más contexto: la plataforma ahora no permitirá ocultar que tu perfil es pago.

¿Por qué existía una función así? El año anterior Twitter/X lanzó la función después de que la verificación fuera monetizada a través X Premium. Aunque esconder una medalla por la que pagaste no tiene mucho sentido, la motivación detrás de esta opción es bastante fácil de seguir con el contexto adecuado: muchos usuarios no querían ser objeto de cuestionamientos por tener esta ‘etiqueta’ en su perfil.

En el Twitter de antaño tener una verificación significaba que la plataforma (a través de un proceso) había confirmado que la cuenta pertenencia a una organización, celebridad o marca relevante. La idea del chulo azul era confirmar que la persona que estaba posteando algo no era algún troll haciéndose pasar por el presidente de los Estados Unidos o Nintendo. Pero con la implementación del modelo pago cualquier persona podía pagar por esta verificación… excepto las celebridades, que no veían mucha gracia en dar 8 dólares al mes a Elon Musk para validar la seguridad y autoestima a los otros usuarios.

No solo esto, sino que de repente el chulo azul de verificación pasó a tener otro significado: que esta cuenta “apoyaba a Elon Musk” o que este perfil “tenía un alcance falso” (esto último, debido a que en la sección de para ti solo salen recomendaciones de cuentas con X Premium, además de las cuentas que sigues). Saber que un post está siendo destacado porque su dueño pagó 8 dólares al mes hacía perder a muchos de estos perfiles la legitimidad que querían, razón por la que se ofreció la alternativa.

¿Por qué motivo Elon Musk decidió entonces dar un paso atrás? Hace unas semanas la red social comenzó a implementar un programa en el que asignaba X Premium a cuentas con un alto nivel seguidores. Pero no todos los ‘beneficiarios’ de este nuevo programa estaban de acuerdo con tener esta etiqueta y una buena parte de ellos decidió utilizar la opción para ocultar su verificación.

Todo este contexto es para explicar la razón por la que Twitter/X está implementando este cambio: quiere eliminar la confusión sobre qué cuentas están pagando por la verificación y a cuáles se les está asignando. Es parte de la promesa inicial que realizó Musk cuando anunció en 2022 que ahora los usuarios podrían pagar por el chulo azul: “podrás ser como las celebridades que sigues”. Pues bien, en vista de que las celebridades no quieren pagar y que incluso esconden la cuenta premium cuando es gratis… es momento de forzarla en sus perfiles.

Como las actualizaciones más recientes de Twitter/X por ahora no se ha entregado una ventana para que la función deje de estar activa, más allá de una alerta en la pantalla de X Premium que anuncia la eventual desaparición de esa función.

BREAKING: #X seems to be removing the ability to hide the verification checkmark! pic.twitter.com/1Kn2OU4puj

— Nima Owji (@nima_owji) April 11, 2024