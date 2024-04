Twitter/X está regresando la verificación gratis (a las personas con suficientes seguidores)

Algunos de ustedes quizás puedan recordar los días en los que Twitter-X tenía un sistema de verificación que no costaba $77.000 pesos al mes. Uno de los primeros cambios que instauró Elon Musk cuando asumió control fue eliminar el sistema de verificación que existía, con la intención de que todas las personas pagaran por la medalla azul. La jugada terminó por no salir como esperaba, con la mayoría de cuentas que estaban verificadas ignorando esta opción.

Casi dos años después Twitter/X ha restaurado la verificación gratis… aunque todavía no a todas las cuentas que antes la tenían. Esta semana la red social comenzó a entregar cuentas premium (es decir, nuevamente la verificación) a algunos perfiles en la red social. No todos han recibido esta suscripción y por el momento el cambio parece apuntar a un grupo selecto: celebridades que tienen un alto número de seguidores.

De acuerdo con la información recolectada las cuentas gratis ‘premium’ están siendo entregadas a los usuarios que tengan al menos 2.500 seguidores verificados. Esto es importante, porque significa que Twitter no está interesado en verificar cuentas dependiendo del nivel de relevancia que tengan, sino de la cantidad de clientes pagos que están reteniendo en la red social.

De manera curiosa, las celebridades no parecen estar muy felices con el hecho de que ahora tengan de regreso la verificación. La razón, como muchos podían anticipar, es que a estas alturas el ‘chulo azul’ tiene poco o nada de importancia al momento de identificar la relevancia de una cuenta y solo indica que la persona está pagando por la verificación.

“Que se j*da. Él devaluó el significado y propósito [de la verificación] en cada sentido posible y lo convirtió en un símbolo del peor tipo de matoneo. ¿Ahora quiere que lo tengamos de regreso así no lo queramos? Es apropiado decirle a este tipo que se vaya a mear en sus zapatos”, lee una publicación de David Simon, creador de ‘The Wire’ (y que al momento de publicación de este artículo tiene oculto su etiqueta de verificado).

Fuck right off. He devalued its meaning and purpose in every sense and made it a symbol of the worst kind of rank trollery. Now he wants to give it back whether we want it or not? It’s permissible to tell the guy to piss on his shoes.

Looks good on you, though. You wear it well. https://t.co/obLYD9rWgj

