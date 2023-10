Elon Musk anunció nuevos planes de suscripción en X (Twitter), aún cuando pagues deberás ver publicidad

Elon Musk, el controvertido líder de Twitter, ahora renombrado como X, no para de remodelar la plataforma de microblogging. En un esfuerzo por fortalecer el negocio, Musk ha implementado varios cambios especialmente enfocados en la suscripción X Premium, anteriormente conocida como Twitter Blue. A pesar de las expectativas iniciales de éxito, este intento de monetización no ha sido tan exitoso como se esperaba, por lo que ahora anunció nuevos planes de suscripción.

En un anuncio reciente, Elon Musk ha revelado su intención de lanzar dos nuevas capas de suscripción X Premium en un futuro próximo. La primera de estas opciones tendrá un costo reducido y mantendrá todas las características de la suscripción, pero seguirá mostrando anuncios a los usuarios. La segunda, por otro lado, será más costosa pero ofrecerá una experiencia sin publicidad. Estas incorporaciones se sumarán a la suscripción Premium ya existente, que disminuye la cantidad de anuncios en el feed de los usuarios y tiene un precio de 8 dólares al mes.

En total, X tendrá tres opciones de suscripción:

“Pronto se lanzarán dos nuevas suscripciones a X Premium. Una es de menor coste con todas las características, pero sin reducción de anuncios, mientras que la otra es más cara y no tendrá ninguna publicidad”, escribió Musk en su cuenta de X.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023