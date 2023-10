X (Twitter) comenzará a cobrar 1 dólar por cada nuevo usuario

Hace tan solo un mes, Elon Musk reveló que el uso básico de Twitter (X) podría empezar a ser pago. Aunque no comentó mayores detalles, se empezó a especular un pago mensual por la función más importante de la red social, es decir, la posibilidad de postear publicaciones. Ahora, el magnate está empezando a cumplir su promesa con una nueva suscripción.

La noticia la dieron a conocer desde X a través de su cuenta de soporte. La compañía explicó que la nueva suscripción llamada “Not a Bot” tendrá un costo de $1 dólar al año y solo se aplicará a las cuentas nuevas. “Las cuentas nuevas y no verificadas deberán registrarse para obtener una suscripción anual de $1 para poder publicar e interactuar con otras publicaciones. Dentro de esta prueba, los usuarios existentes no se ven afectados.”, argumentaron desde la plataforma.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

