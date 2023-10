Twitter pronto te cobrará de acuerdo a la cantidad de publicidad que no quieras ver

¿Cansado de tanta publicidad en Twitter? Pues pronto se pondrá mucho mejor o peor… dependiendo de qué tan generosa esté tu billetera. Un nuevo reporte indica que la red social de Elon Musk está explorando la idea de incrementar el rango de sus suscripciones para que las personas paguen más a cambio de algo: elegir cuántos anuncios quieren ver en la red social.

De acuerdo con los primeros reportes la plataforma quiere dividir Twitter X en tres diferentes planes: básico, Estándar y Plus. No es claro en estos momentos dónde encajan los usuarios gratuitos en la estrategia de Musk, aunque el millonario anticipó que su plan a largo plazo es que Twitter sea un servicio completamente pago.

De acuerdo a una revisión del código, los planes quedarían configurados de la siguiente manera (al menos en su versión actual):

Básico: todos los anuncios

Estándar: 50% de los anuncios.

Premium: Sin anuncios.

X Premium will be broken up into 3 tiers:

Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME

— Aaron (@aaronp613) October 5, 2023