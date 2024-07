La aplicación de Paramount+ es una completa estafa (y no parece haber indicios de que vaya a cambiar)

Olviden a la app de Bancolombia. Hay un servicio para móviles que es todavía peor, principalmente porque se la pasa la mayor parte del día sin funcionar: la app de Paramount+ es una completa porquería y a estas alturas no culpo a nadie que quiera dejar de pagar del servicio solo por la frustración.

Directo al grano: la aplicación de Paramount+ va para un mes sin funciones en dispositivos móviles.

Al menos esta ha sido mi experiencia con la app desde hace unas semanas. Al momento de intentar cargar la aplicación en mi celular me aparece un mensaje que lee “Error: estamos experimentando dificultades técnicas. Compruebe nuevamente más tarde”. He intentado utilizar la app con mis datos, en otros celulares y a diferentes horas… pero el problema persiste.

De hecho, revisando en redes sociales me he encontrado conque no soy el único usuario que desde hace semanas está teniendo problemas con la app del servicio de streaming. Hay dos cosas de mi búsqueda que me tienen sorprendido:

La primera es que el número de quejas es mucho menor a lo que esperaba. La única razón que se me ocurre es que la cantidad de usuarios de Paramount+ es mucho menor de lo que imaginaba y que quizás soy uno de los pocos que quedan en existencia (con la imagen mental de ‘Soy Leyenda’, excepto que en vez de un perro tengo una app que se rehúsa a funcionar).

Lo segundo es que Paramount+ se ha rehusado a entregar algún tipo de información o respuesta sobre los problemas técnicos que tiene su aplicación. Como usuario la única lectura posible que se puede dar a la situación es que la compañía no cree que sea un problema con prioridad (¿Qué nuestra app no funciona en los dispositivos que todo el mundo tiene? No parece un problema).

El hecho de que su app para móviles no esté funcionando es quizás solo la gota que rebosa el vaso de uno de los servicios por streaming de la ‘dieta del streaming’ que ruega por ser cancelado. A estas alturas el catálogo de la plataforma está sostenido por la nostalgia de ver shows clásicos de Nickelodeon y el ocasional interés por los nuevos capítulos de South Park. Los shows más recientes de Paramount+ han sido cancelados (‘I Carly’/’Halo’) y las nuevas series no llegan con la frecuencia que no esperaría o querría.

Algunos podrían decir que el problema no es tan grave considerando que todavía tenemos acceso a la app a través de SmartTV o de su versión para navegador… pero en pleno 2024 tener un servicio de streaming que dure semanas caído en una de las plataformas más importantes sin siquiera entregar justificaciones no puede ser calificado como otra cosa más que una pérdida de dinero.

Imágenes: Paramount+ y Bin Vectors en Vecteezy