Así puedes dejar de ver a tu ex en los ‘Recuerdos’ de Google Fotos

Google Fotos cuenta con una función amada por muchos y odiada por otros: el reconocimiento facial. Y es que, esta se fusiona con la sección de ‘Recuerdos’ y entonces crea un collage entero con todos lo momentos que viviste con tu ex, ¿cómo no odiarla? Pero tranqui, hay una solución fácil y rápida para dejar de ver las fotos de esa amiga con la que pelearon, de la ex de tu amigo o de tu ex. Te contamos cómo hacerlo.

Cómo bloquear la cara de una persona en Google Fotos

Lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación oficial de Google Fotos en tu celular y dirigirte al botón de ‘Buscar’ en la barra superior, en la esquina derecha. Al hacerlo, te llevará a una nueva ventana donde verás las fotos divididas por algunas secicones como ‘Personas’, ‘Lugares’, ‘Documentos’, entre otros.

En la sección de ‘Personas’ verás la opción ‘Ver todo’ en la esquina superior derecha, pincha allí. Inmediatamente aparecerá una miniatura de todos los rostros de personas que aparecen en las fotografías que tienes guardadas en tu celular, incluida esa que ya no quieres ver más. Cuando la encuentres, solo tendrás que seleccionarla manteniendo el dedo encima un par de segundos. Cuando lo selecciones, aparecerá el botón ‘Ocultar’ en la parte superior, pulsa esta opción.

Ahora, ya no aparecerá esa persona en la sugerencia de rostros de Google Fotos. Al hacerlo, la aplicación también dejará de mostrarte recuerdos con los miles de momentos que pasaron juntos, simplemente es como si hubiera desaparecido de la galería. Tranqui, las fotos continuarán ahí para que las veas en secreto antes de dormir.

En caso de que regreses con tu ex y quieras volver a ver los recuerdos que Google Fotos organiza para ti, deberás ingresar a ‘Personas’ y ‘Ver todo’, la misma ruta, pero esta vez irás al menú, el botón de los tres puntos en la esquina superior derecha, allí aparecerá la opción ‘Ocultar y mostrar personas’, pinchala.

Nuevamente se mostrarán las personas que has ocultado, solo que con un velo transparente y el botón de ‘Oculto’ encima. Para dejar de ocultarlo deberás tocar la foto de la persona y presionar ‘Listo’ en la parte superior. Ahora volverá aparecer esa persona en tus recuerdos y sugerencias.

Imágenes: ENTER.CO /Franco Gancis