Adiós a Twitter, la era ‘X’ ha comenzado: esto es lo que cambiará en la plataforma

Desde que Elon Musk llegó al poder de Twitter a finales de octubre, la red social ha experimentado todo tipo de cambios. Primero, vimos un recorte de personal masivo luego, los trinos de Musk empezaron a ser recomendados a todos los usuarios. Ahora, el multimillonario decidió cambiar el nombre de la plataforma a “X”.

En las primeras horas del día del lunes, 24 de julio, Linda Yaccarino, directora ejecutiva de Twitter, anunció el nuevo logo de la red social: una enorme ‘X’ blanca sobre un fondo negro. En el tweet, la directora escribió un breve mensaje: “¡X está aquí! Hagámoslo.” Horas antes, el magnate usó su cuenta de Twitter para trinar una simple ‘X’. Desde entonces, el logo de la plataforma cambió para todos los usuarios, pasando del clásico pajarito azul a una simple ‘X’.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023