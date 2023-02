Twitter ahora está recomendando todos los tuits de Elon Musk

Es posible que muchos de ustedes se hayan dado cuenta desde ayer que su página de ‘Recomendados’ está saturada de las publicaciones de Elon Musk. El cambio debería ser todavía más evidente para las personas que no siguen al CEO de Tesla y Twitter.

Y la razón es bastante sencilla. Como reportamos antes en ENTER.CO, Musk no está satisfecho con la manera en la que funciona el algoritmo, específicamente el hecho de que a pesar de que él tenga millones de seguidores el alcance de sus publicaciones ha disminuido en los últimos meses. La cabeza de Twitter ha visto esto como un problema de visibilidad y a través de su perfil en la red social informó sobre la causa del problema:

Long day at Twitter HQ with eng team

Two significant problems mostly addressed:

1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023