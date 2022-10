Es oficial: Elon Musk ha tomado control de Twitter (despidos incluidos)

Twitter es, a partir de esta semana, propiedad de Elon Musk.

En la noche del miércoles 27 de octubre, Elon Musk cerró el trato para la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares. Para celebrar la compra de la red social, Musk compartió un mensaje en su cuenta:

“El ave es libre”.

La llegada de Musk a la compañía estuvo acompañada de algunos despidos importantes. De acuerdo a fuentes de Bloomberg, una de las primeras órdenes del multimillonario fue el despedir al CEO actual de la compañía, Parag Agrawal, y su CFO, Ned Segal. La información obtenida por personas cercanas a la compañía apunta a que las compensaciones por la salida de estos ejecutivos son de más de 50 millones de dólares ($ 39 millones de dólares para Agrawal y $ 25 millones de dólares para Segal).

Pero esto no es todo. Además, Musk compartió a través de Twitter un mensaje para las compañías que pagan por publicidad en Twitter, en el que promete una visión de una plataforma “para todos” y en el que además asegura que parte de esta promesa es garantizar que los ‘buenos anuncios’ sean más que “spam”.

“Quería comunicarme personalmente y compartir mi motivación de adquirir Twitter. Ha habido mucha especulación acerca de porque compré Twitter y lo que creo sobre la publicidad. Mucho de esto ha sido incorrecto.

La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización el tener una plaza común digital, donde un amplio rango de creencias puedan ser debatidas de manera saludable, sin necesidad de acudir a la violencia. Actualmente hay un enorme peligro de que las redes sociales se inclinen dentro a los extremos de la derecha y generen más odio y dividan nuestra sociedad.

En la despiadada búsqueda de clics, muchos de los medios tradicionales han alimentado y optado por estos extremos, creyendo que esto es lo que trae el dinero, pero al tiempo que lo hacen la oportunidad de diálogo se pierde.

Esta es la razón por la que compré Twitter. No lo hice porque sería fácil. No lo hice por el dinero. Lo hice porque trato de ayudar a la humanidad, reconociendo el fallo en alcanzar esta meta, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad real.

Dicho esto, ¡Twitter obviamente no se puede volver un infierno de ‘todos contra todos’, donde cualquier cosa puede ser dicha sin consecuencia! Además de apegarnos a las normas existentes, nuestra plataforma debe ser cálida y dar la bienvenida a todos, en donde puedas escoger tu experiencia deseado de acuerdo con tus preferencias, de la misma manera en la que puedes escoger, por ejemplo, el ver películas o disfrutar juegos de todas las edades.

También creo que la publicidad, cuando se hace de la manera correcta, pude divertir, entretener e informarte; puede mostrarte un producto, servicio o un tratamiento médico que no sabías que existía, pero es el adecuado para ti. Para que esto sea verdad, es fundamental mostrar a los usuarios de Twitter publicidad que sea relevante para sus necesidades ¡Los anuncios de poca relevancia son Spam, pero el contenido altamente importante es contenido!

Fundamentalmente, Twitter aspira a ser la plataforma de anuncios más respetada que fortalece tu marca y crece tu negocio. A cualquiera que se haya asociado con nosotros, muchas gracias. Permítanos construir algo extraordinario”.

Por supuesto, la adquisición de Musk no ha sido recibida con aplausos por toda la comunidad de Twitter. El anuncio de su compra levantó las alarmas de aquellos que ven la actitud de Musk con el “discurso abierto”, como una posibilidad de permitir que Twitter se convierta en un lugar donde la moderación es sacrificada. Un mal síntoma han sido los comentarios de Musk de permitir el regreso de figuras como Trump que usaron la plataforma para compartir información falsa y generar odio. Otro caso más reciente es el de Kanye West, que también fue sancionado después de utilizar sus cuentas para compartir sus creencias antisemitas.

Los memes, por supuesto, no ha faltado. Como este que pone las palabras magnánimas de Musk en la boca de un villano de Gundam.

girlfriend said the el0n mu$k twitter statement sounded like a gundam villain speech and I can stop thinking about it pic.twitter.com/kUelnwpSRF

— champion frogman (@shimmybuffett) October 27, 2022