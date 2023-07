Elon Musk lanza xAI, la nueva compañía con la que pretende competir con OpenAI y Google

El magnate sudafricano, Elon Musk,presentó la nueva empresa xAI especializada en inteligencia artificial (IA). Se espera que este 14 julio el dueño de Twitter dé más detalles de lo que será el nuevo proyecto.

La página web lanzada este miércoles asegura que “el objetivo de xAI es comprender la verdadera naturaleza del universo”.

En el sitio también se encuentra información de las personas que harán parte del proyecto, quien será dirigido por Musk. xAI se conformó legalmente en Nevada en marzo, de acuerdo al registro corporativo del estado.

La página también hace eco de lo que ha sido xAI o parte de este proyecto, en otros como DeepMind , OpenAI , Google Research , Microsoft Research , Tesla y la Universidad de Toronto.

El sitio web dice que han contribuido con algunos de los métodos más utilizados en el campo de la IA, en particular, en el desarrollo del algoritmo de Adam y la introducción de técnicas y análisis innovadores como Transformer-XL, Autoformalización, el Transformador de memoria, entre otros

Por último señala que han liderado y trabajado en la creación de algunos de los mayores avances en el campo, incluidos AlphaStar , AlphaCode , Inception , Minerva , GPT-3.5 y GPT-4 .

Esta no sería una sorpresa en el mundo de los nuevos productos y avances de la inteligencia artificial ya que, hace algunos meses, Musk había comentado en una entrevista en Fox Tucker Carlson que estaba contemplando la posibilidad de “crear una tercera opción”, de IA además de Microsoft-OpenAI y Google.

Uno de sus objetivos según el magnate es crear un modelo de inteligencia artificial que “se interese por el universo probablemente no destruyendo la especie humana, porque somos una parte interesante del universo. Esperemos que piense así”, explicó.

Por ahora, Musk invito a usuarios de Twitter hacer preguntas sobre xAI a través de chat de Twitter Spaces.

What are the most fundamental unanswered questions?

— xAI (@xai) July 12, 2023