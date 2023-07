Ya no es solo OpenAI, Meta también fue demandado por derechos de autor

Las demandas ya no son solo para OpenAI creador de ChatGPT. Ahora Mark Zuckerberg, dueño de Meta y desarrollador LLaMA, se enfrenta a una demanda hecha por tres escritores estadounidenses por derechos de autor: Christopher Golden, Sarah Silverman y Richard Kadrey.

El bufete de abogados Joseph Saveri, ubicado en San Francisco, Estados Unidos, presentó una querella contra Meta Platforms y OpenAI en un tribunal del distrito del Norte de California.

El documento legal señala que las dos compañías violaron los derechos de autor de sus obras literarias, ya que los dos modelos de lenguaje grande fueron entrenados con conjuntos de datos a través de bibliotecas web online que sirven a internautas para hacerse con versiones digitales de libros de manera poco ortodoxa o legales, como Z-Library o Bibliotik.

Te puede interesar: Las demandas contra OpenAI no cesan: dos escritores ponen una querella por derechos de autor

Las pruebas presentadas ante el tribunal han sido de que ChatGPT genera resúmenes de sus obras literarias violando sus derechos de autor y que el chatbot nunca muestra un “aviso sobre la prohibición de su reproducción como obras publicadas».

Es decir, no muestran la información sobre gestión de derechos de autor que los demandantes incluyen en las obras que publican.

En tanto a LlaMA, los escritores dicen que Meta deliberadamente accedió a sus libros para entrenar a sus modelos LlaMA.

“Para entrenar los modelos de lenguaje, Meta copió el conjunto de datos Books3, que incluye obras Infractoras. Los Demandantes nunca autorizaron a Meta a hacer copias de sus obras infringidas, hacer obras derivadas, exhibir copias (u obras derivadas) públicamente, o distribuir copias. Todos estos derechos pertenecen exclusivamente a los demandantes bajo la ley de derechos de autor”, se lee en el documento.

Esta no es la primera demanda por derechos de autor que recibe OpenAI, los escritores Mona Awad y Paul Tremblay también lo hicieron ante este tribunal. Los libros que supuestamente OpenAI utilizó fueron ‘Bunny y 13 Ways of Looking at a Fat Girl’ y ‘The Cabin at the End of the World’. De acuerdo con el documento, OpenAI se estaría beneficiando “injustamente” de los textos “robados”.

Imagen: Montaje ENTER.CO