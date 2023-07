Las demandas contra OpenAI no cesan: dos escritores ponen una querella por derechos de autor

Los escritores Mona Awad y Paul Tremblay han interpuesto una demanda contra OpenAI ante un tribunal federal de San Francisco por derechos de autor. Los demandados alegan que la organización usó sus creaciones literarias para entrenar a ChatGPT. ¿Qué buscan con la querella?



Los libros que supuestamente OpenAI utilizó fueron ‘Bunny y 13 Ways of Looking at a Fat Girl’ y ‘The Cabin at the End of the World’. De acuerdo con el documento, OpenAI se estaría beneficiando “injustamente” de los textos “robados”.

«La demandante Mona Awad es una escritora que vive en Massachusetts. El demandante Awad posee, derechos de autor registrados en varios libros, incluidos «13 maneras de mirar a una chica gorda y un conejito». Estos los libros contienen la información de gestión de derechos de autor incluida habitualmente en los libros publicados, incluyendo el nombre del autor y el año de publicación» se lee en el documento de 17 páginas.

Por esa razón, piden que sean compensados, pero no solamente ellos, sino no todos los autores de país Americano.

Joseph Saveri y Matthew Butterick, abogados de los escritores, explicaron al diario The Guardian que los libros son ideales para entrenar modelos de lenguaje extenso porque tienden a contener “prosa larga, bien editada y de alta calidad”.

También señalaron que, “aunque los autores con obras protegidas por derechos de autor tienen «gran protección legal (…) se enfrentan a empresas como OpenAI, que se comportan como si estas leyes no se aplicaran a ellos».

Pese a que OpenAI ya ha recibido varias demandas, esta es la primera vez que recibe una querella de este tipo. De acuerdo “Andrés Guadamuz, lector de derecho de propiedad intelectual de la Universidad de Sussex. La demanda explorará los inciertos «límites de la legalidad» de las acciones dentro del espacio generativo de IA, agrega” reseña The Guardian.

Por su parte Lilian Edwards, profesora de derecho, innovación y sociedad en la Universidad de Newcastle, explica que en este caso seguramente, “dependerá de si los tribunales consideran el uso de material con derechos de autor de esta manera como ‘uso justo (…) o como una simple copia no autorizada”.

Imagen: Pixabay