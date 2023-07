Code Interpreter: el científico de datos que cada persona podrá llevar en su bolsillo: para esto sirve

ChatGPT tiene una función, se trata de Code Interpreter, una herramienta que ayuda a analizar y visualizar datos de plataformas de redes sociales y comunidades en línea, identificando tendencias, temas, patrones de participación entre otros.

Greg Isenberg, CEO de Late Checkoutplz, ha sido uno de los primeros internautas que han podido probar Code Interpreter. Según el ejecutivo la nueva herramienta “revoluciona el SEO analizando los algoritmos de los motores de búsqueda y el comportamiento de los usuarios, generando información basada en datos para la optimización del contenido y aumentando la clasificación de los sitios con estrategias personalizadas”.

Millions will be made as new companies hit new rankings

Code Interpreter revolutionizes SEO by analyzing search engine algorithms & user behavior, generating data-driven insights for content optimization, & boosting site rankings with tailor-made strategies

También asegura que “Code Interpreter está configurado para poner patas arriba el mundo de los datos y las visualizaciones. Cada persona en este planeta ahora tendrá un científico de datos en su bolsillo”.

Por ahora, OpenAI implementó la nueva función para los suscriptores de ChatGPT Plus, un servicio que cuesta 20 dólares al mes. La compañía de inteligencia artificial explicó a través de su cuenta de Twitter, que el chatbot, podrá por medio de Code, ejecutar código, opcionalmente con acceso a los archivos que hayas subido. Puede pedirle a ChatGPT que analice datos, cree gráficos, edite archivos, realice operaciones matemáticas”.

Code Interpreter will be available to all ChatGPT Plus users over the next week.

It lets ChatGPT run code, optionally with access to files you’ve uploaded. You can ask ChatGPT to analyze data, create charts, edit files, perform math, etc.

Plus users can opt in via settings. pic.twitter.com/IjH5JBqe5B

— OpenAI (@OpenAI) July 6, 2023