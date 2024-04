¿Estás perdiendo seguidores en X (Twitter)? Es culpa de Elon Musk

¿Estás perdiendo seguidores en X (anteriormente Twitter)? De nuevo, échale la culpa a su dueño Elon Musk. La diferencia con todas las veces que ha sido el culpable de cambios en X es que esta vez deberías agradecerle porque disminuyan tus seguidores. La red social se encuentra realizando una limpieza que busca acabar con los bots y spammers.

A través de la cuenta de seguridad de la red social en X, explicaron que el pasado jueves se comenzó “una iniciativa proactiva y significativa” para eliminar estas cuentas. En concreto, se quieren deshacer de aquellas cuentas falsas que violan las reglas de X sobre manipulación de plataformas y spam.

“Hoy, estamos lanzando una importante iniciativa proactiva para eliminar cuentas que violan nuestras Reglas contra la manipulación de la plataforma y el spam.”,se lee en el post de la compañía. En esta misma publicación, alertaron a los usuarios de posible reducción en el recuento de sus seguidores. “Como resultado [de la limpieza de bots], es posible que observe cambios en el recuento de seguidores”, escribió el equipo de seguridad de X.

Today, we’re kicking off a significant, proactive initiative to eliminate accounts that violate our Rules against platform manipulation and spam. While we aim for accuracy in the accounts we remove, we’re casting a wide net to ensure X remains secure and free of bots. As a…

— Safety (@Safety) April 4, 2024