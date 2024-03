Twitter cambiará muy pronto su apariencia… y los usuarios no están muy felices

Los cambios a Twitter (a la que renombró X, a pesar de que su dominio y usuarios continúan llamándola Twitter) continúan… y el siguiente puede no ser del agrado de muchos de los usuarios de la red social. Este miércoles 6 de marzo Elon Musk, a través de su cuenta de Twitter, confirmó una vez que no es de su agrado los botones actuales en la interfaz de la plataforma y que desea eliminarlos.

Sí, en un futuro ya no podrás ver los botones de ‘Me Gusta’, ‘Retuit’ y ‘Favoritos’. ¿Cómo podrán entonces los usuarios acceder a estas opciones o ver el recuento de las interacciones en las publicaciones? La solución es agregar gestos para poder acceder a esta información.

La confirmación de la manera en la que funcionarán estas métricas llegó a través de DogeDesignet (@cbdoge), fan de Musk y una persona con la que multimillonario a menudo interactúa en la red social, mostrando un boceto de cómo imagina que se verá interfaz cuando se implemente el cambio: “Desliza el dedo hacia la derecha para responder, hacia la izquierda para marcar favorito, mantén presionado para todas las demás acciones”.

will remove all interaction counts for posts on the main timeline. Only the view count will show.

The interaction counts will only show when you click on the post to view it.

This will greatly improve readability.

Below are some examples of what this may look like: pic.twitter.com/5Bm0nWYxpN

— Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) March 7, 2024