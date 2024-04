Comisión Europea gana la batalla: sistema de recompensas de TikTok no duró ni un mes

La dicha le duró menos de un mes a ByteDance con TikTok Lite, la versión más ligera de la red social que otorgaba recompensas económicas a los usuarios por ver videos. La compañía retiró “tarea y recompensa” de Francia y España, países donde había llegado la función.

La unión europea ha ganado la batalla. A través de su cuenta de ‘políticas europeas’ en X, TikTok anunció que retiraron el sistema de recompensas de TikTok Lite. Explicaron que la decisión fue tomada “voluntariamente” mientras se revisan las preocupaciones planteadas por el comisionado frente a esta funcionalidad.

La Comisión Europea dijo que la función de “tarea y recompensa” puede estimular un “comportamiento adictivo” en los niños. De hecho, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, expresó que TikTok Lite puede ser tan tóxico y adictivo como los cigarrillos ‘light’.

Statement on TikTok Lite: «TikTok always seeks to engage constructively with the EU Commission and other regulators. We are therefore voluntarily suspending the rewards functions in TikTok Lite while we address the concerns that they have raised.»

