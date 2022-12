“Soy el único empleado de tiempo completo”: creador de Mastodon. Así funciona la red social

Eugen Rochko, es el dueño y creador de Mastodon una red libre y federada compuesta por varias subredes que permite que tus mensajes sean leídos por redes específicas que componen el total de Mastodon. Es una plataforma de microblogging con una estética y funciones parecidas a las de Twitter.

Luego de que Elon Musk tomará posesión de la red social del ‘pájaro azul’ hace algunos meses, el sitio de microblogueo ha estado en una montaña rusa. Despidos masivos, restricciones,cancelaciones de cuentas, cobros por nuevas funciones y servicios, entre otros cambios. Muchos usuarios han optado por buscar otras alternativas entre ellas, la red social de Eugen Rochko.

Mastodon tenía en octubre 300.00 usuarios, ahora dos meses después, ya ha superado los 2,5 millones. En entrevista con TechCrunch, Eugen Rochko, señaló que él es el único empleado de tiempo completo y que solo cuenta con cinco contratistas. Además explica cómo ha sido la migración de cientos de internautas a la plataforma.

“Estoy buscando expandir el equipo de tiempo completo y he estado trabajando en algunas ofertas de trabajo. Es una especie de proceso lento. Ojalá pudiera hacerlo mucho más rápido. Pero es una nueva frontera para una empresa que ha sido una empresa de una sola persona durante seis años. Ha estado bien hasta ahora, pero ahora necesitamos más gente”, explicó Rochko al portal especializado en tecnología.

Y no es para menos, según el creador de la red social ahora que ha aumentado el número de personas que se han inscrito, en aproximadamente en 8600 servidores diferentes, Mastodon, tiene 881.000 usuarios registrados, 210.000 de ellos activos.

Esto le ha obligado, por ejemplo a Eugen, cerrar los servidores de Mastodon para nuevos registros. “La razón principal por la que el registro está cerrado en este momento es que es una gran carga para DevOps (conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software y las operaciones de TI) por escalar, más allá de la cantidad de usuarios [que tenemos ahora]”, dijo.

Sin embargo aclaró que esto no quería decir que no hubiera un software lo suficiente bueno para escalar. “Esa no es realmente la razón, es solo una cuestión de no tener un empleado dedicado a DevOps en este momento. No puedo manejar todas estas cosas organizacionales y el resto. Simplemente es más fácil cerrar registros y garantizar que las personas que ya están allí tengan una buena calidad de servicio, en lugar de permitir que más personas se registren, y luego se ralentiza. Y luego tengo que quedarme despierto, noches sin dormir arreglando cosas”.

TechCrunch, reseña que Mastodon está registrada como una organización sin fines de lucro, “financiada en su mayor parte por una cuenta de Patreon que Rochko creó y que actualmente genera 31,000 dólares cada mes, una cifra que, según él, «ha aumentado drásticamente en el pasado mes, desde 7,000 dólares.

Rochko, está pensando en que Mastodon, funciones como un modelo dividendo, es decir “como el de Mozilla, donde la organización sin fines de lucro continuará trabajando en el producto principal, que seguirá siendo de código abierto, sin fines de lucro, Más adelante, podríamos comenzar un negocio paralelo con fines de lucro para el software como servicio, primero para proporcionar alojamiento para Mastodon’s para aquellos que lo deseen”.

Así mismo, explicó que el objetivo principal es convertir la plataforma en “un negocio sustentable y justo. Nosotros solo nos encargaríamos del hospedaje y el servidor estaría completamente bajo su control”

Finalmente, el creador de la red social señaló que ha tocado puertas para hablar con inversionistas, sin embargo aclara que lo que quieren hacerlo “no entienden realmente lo que está tratando de hacer, siendo un tema recurrente la idea de comercializar más la plataforma”.

“A lo largo de los años, definitivamente he recibido muchos contactos en frío espontáneos de varios capitalistas de riesgo. Anteriormente los había ignorado, pero ahora tenemos a Félix Hlatky, que trabaja básicamente como director financiero, pero aún no tiene el título oficialmente. Hemos intentado hablar con algunos capitalistas de riesgo sobre este tema del negocio de hospedaje en las últimas semanas. Sin embargo, tengo que decir que están interesados ​​en entrar de alguna manera en el producto principal y no están tan interesados ​​en un negocio de hospedaje sustentable” explica.

Habría que esperar qué pasa Twitter y los anuncios de Elon Musk, por el momento una de las cosas que más le preocupa Rochko, es el tema financiero, ya que según él, los 31,000 dólares que gana a través de Patreon, no son suficientes ni lo suficientemente estables para financiar un personal.

Imagen: Archivo de ENTER.CO