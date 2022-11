Usuarios huyen de Twitter y buscan refugio en Mastodon

La compra de Twitter por parte de Elon Musk es lo mejor que le pudo pasar a Mastodon. Luego de que se realizara la venta de Twitter por $44 mil millones de pesos, el multimillonario, ahora dueño de la red social, ha realizado una serie de cambios que no han caído muy bien dentro y fuera de Twitter. Lo primero, fue que despidió a varios altos mandos como el CEO Parag Agrawal; luego, anunció que la verificación de las cuentas empezaría a ser paga.

Como era de esperarse, los nuevos movimientos generaron estragos en la red social. Al menos 70 mil usuarios han abandonado Twitter y migraron a Mastodon, la plataforma competidora de Twitter. Tal y como confirman nuestros colegas de TechRadar, los 70 mil usuarios esperaron apenas un día de Musk en el poder para correr a buscar refugio en Mastodon.

Quizás no conozcas Mastodon porque es poco usada a este lado del mundo. Lo cierto es que es una plataforma diseñada, específicamente, para prohibir el control por parte de excéntricos multimillonarios como Elon Musk y Kanye West. En conclusión, es un software de red social y microblogging auto hospedado, gratuito, distribuido y descentralizado. Sin embargo, existen varias diferencias entre Twitter y Mastodon.

Para empezar, Mastodon no organiza tu feed; si te suscribes a la cuenta de un famoso, entidad u organización, la plataforma te mostrará todos sus “toots” (publicaciones) en orden cronológico. Es decir, la ‘red social’ no decide lo que te puede gustar o no. Por otro lado, y lo más importante para muchos, es que Mastodon no muestra anuncios, ni recopila los datos personales de sus usuarios. En conclusión, el diseño descentralizado de la plataforma, se traduce en que nadie podrá tomar control total sobre ella, a diferencia de Twitter.

¿Será el fin de Twitter? Probablemente es muy pronto para asegurarlo; además, así como Musk tiene detractores, cuenta con un gran ejercito de seguidores que están de acuerdo con sus decisiones. No obstante, si las ideas de Musk continúan siendo controvertidas, como las que ya conocemos, seguiremos viendo una baja de usuarios en la plataforma que, hasta la semana pasada, contaba con 320 millones de usuarios.

Imagen: Montaje ENTER.CO