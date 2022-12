Google teme que ChatGPT destrone a su buscador web

La inteligencia artificial está tomando cada vez más espacio en el mundo digital y la tecnología en general. Está Vez, Google está siendo acorralado por la IA, o al menos así lo ve la compañía. Los de Mountain View lanzaron una alerta por el ChatGPT.

Un nuevo informe de The New York Times asegura que Google está adelantando una nueva herramienta que disminuya la brecha tecnológica con el modelo de Chat de OpenAI. Por si no lo sabes, el ChatGPT, propiedad de OpenAI es un avanzado chatbot capacitado para brindar respuestas conversacionales. Ahora, los críticos advierten que este bot representa una de las amenazas más importantes para el preciado motor de búsqueda de Google.

“Desde ahora hasta la conferencia de Google en mayo, los equipos de investigación, confianza y seguridad de Google y otros departamentos, han sido reasignados para ayudar a desarrollar y lanzar nuevos prototipos y productos de IA”, afirma el citado medio a través de fuentes cercanas a la compañía

El informe también confirma que el director ejecutivo, Sundar Pichai “perturbó” numerosas reuniones de la empresa, dándole prioridad a la amenaza que significan para Google los actuales modelos de inteligencia artificial. Aunque los chats bot como chatGPT de Open AI no tienen el mismo objetivo que el buscador de Google (exclusivamente la búsqueda), sí cuentan con algunas habilidades similares.

Google no quiere abandonar el primer puesto

Eso sí, cabe aclarar que Google ya cuenta con un modelo de IA similar al ChatGPT, el cual está disponible por ahora para uso interno. Estamos hablando de LaMDA, el modelo de IA que la compañía no quiere lanzarla a todo el público por miedo a “manchar su reputación”. Los de Mountain View aseguran que el modelo puede no ofrecer respuestas exactas o, incluso, responder con algunas opiniones controversiales.

Los expertos en Inteligencia Artificial han encontrado diferentes maneras que le permiten al modelo redactar líneas de código, además de brindar respuestas específicas a las preguntas de los usuarios. Por supuesto, no es como que Google se haya quedado con los brazos cruzados hasta ahora. La compañía también ha avanzado con sus sistemas de búsqueda, pasando de solo texto a imagen y de texto a video. Es decir, los modelos que está desarrollando Google, son similares a las obras de arte digitales del popular modelo DALL-E, también propiedad de Open AI.

Aunque los ejecutivos y voceros de la compañía muestran, de manera pública, una suma cautela ante las nuevas funciones de IA, el informe de The New York Times sugiere que algunos trabajadores en la administración de Google han percibido el aumento repentino de herramientas de IA disponibles públicamente como ChatGPT como un «código situación roja”. Sin embargo, Google no se ha pronunciado aún sobre las hipótesis.

Por ahora, solo nos queda esperar al nuevo modelo en el que está trabajando Google; todo indica que podremos tener nuevas noticias al respecto para mayo del 2023.

Imagen: Pixabay