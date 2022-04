¿Las redes sociales tienen el objetivo destruir la democracia? Obama piensa que sí

El expresidente de EE.UU, Barack Obama mostró su preocupación por el uso de las redes sociales y su impacto e influencia en las democracias del mundo. En un evento organizado entre el Centro de Política Cibernética de Stanford y la Fundación Obama el pasado jueves, el exmandatario se refirió al presente como «otro momento turbulento y peligroso de la Historia» que comenzó a tener sus primeras pinceladas en el año 2016, cuando Rusia interfirió, a través de Internet y las redes sociales, en los resultados de las elecciones presidenciales de ese año en EEUU.

De ese episodio queda el recuerdo de cuando se reveló que Cambridge Analytica había adquirido información, de forma indebida, de al menos 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos para manipular psicológicamente a los votantes e inclinar la balanza para que Donald Trump resultara ganador de la contienda electoral.

Respecto al panorama actual, en donde las redes sociales se han convertido en una de las mayores fuentes de información para los ciudadanos (quienes pocas veces se cuestionen sobre la relación que tienen los algoritmos de dichas plataformas con la creación de sesgos y burbujas informativas), Barack Obama sostuvo que agentes como Vladimir Putin, que abogan por las campañas de desinformación para desestabilizar gobiernos, hoy en día no se preocupan porque los internautas crean o no en las noticias falsas que se esparcen por las redes, sino que su objetivo apunta a lograr que estos no sepan ya en qué creer. Para esto solo es necesario, según el ex gobernante, impulsar algunas preguntas y dudas tendenciosas y planear teorías conspirativas.

Disinformation is a threat to our democracy, and will continue to be unless we work together to address it. Tune in as I share some thoughts on what we can all do now. https://t.co/6R6n3MOPPR

— Barack Obama (@BarackObama) April 21, 2022