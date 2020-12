Europa presenta regulación para empresas tecnológicas

En Bruselas, donde se encuentra la sede de la Unión Europea, se presentó el primer borrador de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que podría cambiar la forma como funcionan la mayoría de las grandes empresas tecnológicas del mundo.

Por ahora, los dos documentos presentados por la organización son un borrador y deben ser aprobados para entrar en funcionamiento. Sin embargo, se espera que las empresas de tecnología tengan comentarios frente a estos y empiecen a hacer lobby a cambios que sean beneficiosos para ellos.

¿Por qué esta ley puede afectar a Colombia?

Al igual que paso con la Ley de Regulación para la Protección de los datos Generales (más conocida como GDPR, por sus siglas en inglés), los sitios web, aplicaciones y plataformas digitales hicieron cambios en su funcionamiento y en sus términos y condiciones a nivel global para cumplir con las leyes europeas. Sería muy probable que suceda algo similar esta ocasión.

En esencia, esto lo hacen porque es mucho más fácil operar un sitio unificado que tener operaciones distintas en cada uno de los territorios. Al mismo tiempo los usuarios nos vemos beneficiados de las estrictas reglas que imponen estos países.

Esto no quiere decir que en Colombia no haya leyes que nos protejan, pero muchas veces están llegan después de que la Unión Europea y Estados Unidos han puesto un camino ejemplo a seguir. Por lo que las grandes empresas que operan en nuestro país solo tienen que hacer algunos cambios ante la legislación nacional.

¿Qué propone el documento regulatorio a las empresas tecnólogicas?

Aunque el documento no señala explícitamente a ninguna compañía. Está claro que las que más cambios tendrán que hacer son los gigantes tecnológicos que llevan un tiempo en la mira de las entidades regulatorias europeas.

Por ejemplo, una de las propuestas es que son las empresas las encargadas de bloquear cualquier contenido violento, de terrorismo, de odio e ilegal en sus plataformas, en caso de fallar tendrán que pagar como multa hasta el 10 % de sus ingresos anuales. De igual manera los sitios que realizan actividades comerciales tendrán mayor responsabilidad en evitar que copias y falsificaciones de productos sean vendidos en sus plataformas.

Otra propuesta que vale la pena resaltar que las plataformas no podrán darles beneficio a sus productos sobre los de terceros. Esto quiere decir que, por ejemplo, Amazon no podría mostrar primero productos propios y después de terceros que pagan por publicidad; deberá tener una razón para generar esas jerarquías y darlas a conocer a las empresas que usen estos servicios.

También te puede interesar: Los buscadores como Google y Bing tendrán que ser más claros en cómo organizan los contenidos en Europa

Margrethe Vestager, vicepresidente de la Comisión europea que hace la veeduría de las políticas digitales y antimonopolio, aseguró que las compañías no son pequeñas y aún están experimentando con lo que hacen, al contrario, resaltó que «con el tamaño llega la responsabilidad», refiriéndose a las críticas que recibió hace cinco años cuando por primera vez se empezaron a tomar acciones contra Google y otras firmas estadounidenses, versus al momento actual, resalto el portal The New York Times.

Algunas reglas que incluye la DSA y que aplicarán a empresas tecnológicas que operen en la Unión Europea y el territorio británico son:

La responsabilidad de remover contenido violento, fraudulento o ilegal de las plataformas.

Generar recursos para que usuarios cuyos contenidos que fueron removidos de manera errónea de las plataformas puedan hacer solicitudes.

Mejores recursos para prevenir los abusos de las plataformas.

Transparencia en el algoritmo y cómo aparecen contenidos, publicidad y otros recursos de las plataformas.

Investigadores deben tener la capacidad de acceder a la información de la plataforma para propósitos de estudios e indagación.

Se debe garantizar la identificación y rastreo de los vendedores de servicios y bienes ilegales.

Garantizar la cooperación con autoridades públicas para reforzar la efectividad de sus actividades.

La DMA por su parte es más un documento que protege ante el hecho de que algunas empresas tecnológicas tomen ventaja de su posición para evitar que la competencia como nuevas herramientas, servicios y compañías puedan crecer en el mercado, señala el portal Cnet.

Los documentos ahora tendrán que pasar a evaluación del parlamento, esto quiere decir que muy probablemente pasarán algunos años antes de ver la aplicación de esta ley.

Imagen: Montaje ENTER.CO.