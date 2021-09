Las noticias falsas en Facebook obtienen más reacciones que las reales

Un estudio asegura que las publicaciones en Facebook con información falsa obtienen mayor atención que las noticias compartidas por medios de comunicación.

Un estudio de la Universidad de New York (NYU) y la Université Grenoble Alpes afirma que las noticias falsas obtienen mayor engagement que las noticias con información verídica. Estas son las interacciones de las publicaciones; por ejemplo: me gusta, comentarios y compartidos. Facebook, por su parte, asegura que los grupos de investigación no tuvieron en cuenta cuántas personas vieron las publicaciones.

De acuerdo con los investigadores, una noticia falsa puede tener hasta seis veces más engagement que una publicación compartida por un medio de comunicación, incluso cuando se sabe que la página publica este tipo de contenidos. El estudio fue hecho con las publicaciones alrededor de las elecciones en Estados Unidos en 2020 que analizó las publicaciones de más de 2.500 páginas de la red social entre agosto y enero del 2021.

De hecho, el estudio afirma que las páginas de extremos políticos presentan hábitos similares; además, las conocidas por apoyar la derecha política tienden a publicar más información falsa que las páginas de izquierda. Lo que les permite concluir que, a pesar de los esfuerzos de Facebook por limitar las noticias falsas, la red social se ha convertido en un lugar donde estás se multiplican y logran mayor alcance.

Por su parte, un vocero de Facebook le dijo a The Washington Post que el estudio había solo hecho conteo de la cantidad de gente que había interactuado con las publicaciones, pero no cuánta gente había visto las publicaciones (conocido como impresiones). Aquí es importante resaltar que los investigadores no tienen acceso a estos datos y la plataforma tampoco los facilita. Pero está no es la única red social donde pasa esto, en Twitter se tienen conclusiones similares de acuerdo con The Atlantic.

Por supuesto, Facebook presenta un informe trimestral sobre sus esfuerzos para combatir las noticias falsas. Sin embargo, The Washington Post explica que fuentes anónimas aseguran que el documento es editado para no mostrar la situación actual de la información falsa. Además, es difícil entender el alcance de este tipo de publicaciones, porque muchas veces es compartida en grupos cerrados.

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para controlar y mantener ideologías, el alcance de los discursos de odio, noticias falsas, mitos urbanos entre otros es cada vez más extenso gracias a ellas. Sin una solución real, no solo se puede señalar a las empresas por no hacer lo suficiente. Pero ¿a quién más podríamos responsabilizar por este tipo de publicaciones?

