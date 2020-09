Facebook no se esfuerza en su pelea en contra de la desinformación

Una empleada de Facebook aseguró que por tres años fue ignorada por ejecutivos de la compañía cuando pedía tomar medidas en controlar mejor la desinformación en la plataforma.

Sophie Zhang trabajo por tres años en Facebook y asegura que la compañía no está lidiando y tomando las acciones necesarias con las cuentas falsas que buscan afectar las elecciones a nivel global. Las revelaciones, las habría hecho a través de una publicación de despedida en su último día de trabajo. En esta afirma que los ejecutivos la ignoraban o actuaban lentamente a pesar de las repetidas alarmas que existen acerca del problema; inclusive, asegura que le recomendaron pasar por alto estos problemas porque iban más allá de sus responsabilidades y que la red social le habría ofrecido dinero para no hacer públicos sus hallazgos.

La publicación fue originalmente publicada por BuzzFeed noticias y en su especial se asegura que la exempleada se encontró con estrategias sofisticadas de desinformación en contra de Estados Unidos de países como Rusia, China e Irán. Esto hace pensar que los esfuerzos globales de Facebook se quedan cortos; especialmente, en otros países más pequeños donde partidos políticos y campañas usan bots para influenciar las elecciones y a sus propios ciudadanos. «Tomé decisiones sin supervisión que afectaron a presidentes de países enteros y tomé acciones en contra de muchos políticos globales, tantos que perdí la cuenta», habría escrito la exempleada en su publicación.

Facebook, por su parte, le dijo a The New York Times que regularmente remueve influencias coordinadas de campañas políticas y que tiene un equipo trabajando en este tema, pero se negó a hablar sobre el despido de su empleada. Finalmente, Zhang resalta en su publicación que muchas de las acciones tomadas por la red social son medidas primero por su impacto PR o multiplicación en medios para mejorar su reputación, por lo que muchas de investigaciones son consideradas sin importancia y no concluyen de manera rápida.

Las redes sociales son el principal medio de información y opinión de los usuarios, por lo que es preocupante pensar que, aun sabiendo las consecuencias de no actuar de manera temprana, las redes sociales aún miden primero su reputación y después las consecuencias de sus actos. Por ahora, a los que estamos del otro lado de la pantalla nos queda seguir arrastrando nuestros dedos de un contenido a otro sin saber las mentiras que estamos consumiendo y creyendo en sus promesas de control en pro de nuestro beneficio.

Imagen: Montaje ENTER.CO